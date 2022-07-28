Помимо Хюррем султан Сулейман безумно любил еще трех женщин - кто они

В популярном турецком сериале «Великолепный век» нам показали историю любви султана Сулеймана и его наложницы Хюррем. Рабыне удалось стать законной женой повелителя и получить титул, которого ранее не существовало в Османской империи.
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Однако историки утверждают, что рыжеволосая бестия была не единственной любовью падишаха. Разумеется, Сулейман обожал свою мать - Валиде. В реальной жизни отношения султана и матери были гораздо ближе, чем показали в «Великолепном веке».
Падишах также безумно любил свою дочь Михримах. Даже в сериале был момент, когда султан спросил у Хюррем, знает ли она, почему он сильнее всех любит именно Михримах. Ответ прост – она очень похожа на свою мать.
Исследователи также говорят, что в сердце Сулеймана жила девушка по имени Мелексима-султан. Согласно распространенной легенде, она появилась во дворце уже после того как Хюррем-султан не стало и траур по ней был окончен.