Помимо Хюррем султан Сулейман безумно любил еще трех женщин - кто они

В популярном турецком сериале «Великолепный век» нам показали историю любви султана Сулеймана и его наложницы Хюррем. Рабыне удалось стать законной женой повелителя и получить титул, которого ранее не существовало в Османской империи.

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Однако историки утверждают, что рыжеволосая бестия была не единственной любовью падишаха. Разумеется, Сулейман обожал свою мать - Валиде. В реальной жизни отношения султана и матери были гораздо ближе, чем показали в «Великолепном веке».