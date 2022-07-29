Похищения, слепота, коррида, дом престарелых: как спустя 35 лет живут актеры сериала «Дикая Роза»

Как жили люди до интернета, Netflix и прочих стриминговых платформ? Как смотрели новые сериалы? Да очень просто: каждый вечер в определенное время усаживались перед телевизором, бросая все дела.

Именно так смотрели в нашей стране «Дикую Розу» - историю о бедной девушке, нашедшей любовь и счастье после долгих страданий и приключений.

Этим летом исполняется 35 лет с того дня, как «Дикая Роза» вышла в прокат (у нас ее показали чуть позднее). Расскажем, как сложились судьбы актеров, сыгравших главные роли в мыльной опере, и покажем, как они выглядят сегодня.

Вероника Кастро