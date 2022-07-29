Похищения, слепота, коррида, дом престарелых: как спустя 35 лет живут актеры сериала «Дикая Роза»

Как жили люди до интернета, Netflix и прочих стриминговых платформ? Как смотрели новые сериалы? Да очень просто: каждый вечер в определенное время усаживались перед телевизором, бросая все дела.
Именно так смотрели в нашей стране «Дикую Розу» - историю о бедной девушке, нашедшей любовь и счастье после долгих страданий и приключений.
Этим летом исполняется 35 лет с того дня, как «Дикая Роза» вышла в прокат (у нас ее показали чуть позднее). Расскажем, как сложились судьбы актеров, сыгравших главные роли в мыльной опере, и покажем, как они выглядят сегодня.
Вероника Кастро
Вероника Кастро. Фото: соцсети
С 15 лет Вероника, мечтающая стать актрисой, работала танцовщицей, в 16 начала сниматься для глянцевых журналов (нередко – обнаженной), ее заметили и пригласили на телевидение. После череды малозаметных ролей она снялась в сериале «Богатые тоже плачут» - и получила оглушительную славу.
Вскоре последовала «Дикая Роза» - ее ждал не меньший успех. 35-летняя на тот момент актриса сыграла 18-летнюю Розу Гарсиа.
Вероника много работала – очень боялась бедности, которой пришлось хлебнуть в детстве и юности. Снималась в сериалах, вела программы на ТВ. У нее сеть магазинов и косметических салонов, своя линия косметики.
Вероника Кастро. Фото: соцсети
Замужем красавица Кастро не была, но у нее всегда было множество поклонников. Актриса долго скрывала, кто стал отцом ее сына Кристиана, лишь много лет спустя зрители узнали, что это комик Мануэль Вальдес.
Гражданский брак с актером Энрике Ньембро закончился печально: узнав о его неверности, Вероника рассталась с мужчиной. А вскоре после этого родила второго сына – но неизвестно, кто его отец.
Гильермо Капетильо
Гильермо Капетильо. Фото: соцсети
В «Дикой Розе» мексиканский актер Гильермо Капетильо сыграл сразу две роли – Рикардо и Рохелио Линаресов, братьев-близнецов. Гильермо был на 6 лет моложе Вероники Кастро, однако сначала сыграл ее сына в сериале «Богатые тоже плачут», а потом – возлюбленного в «Дикой Розе».
Гильермо Капетильо. Фото: соцсети
Он снимался и в других проектах, но его главным делом все же стала коррида – он выходил на арену с быками и отважно сражался, покоряя сердца зрительниц. Гильермо два раза был женат, у него было множество романов, но его главная мечта – стать отцом – так и не сбылась.
Лаура Сапата
Лаура Сапата. Фото: соцсети
Это была ее первая значительная роль – злодейка Дульсина Линарев в «Дикой Розе». Коварная Дульсина пыталась по сюжету испортить жизнь всем, кто встречался на ее пути, а в первую очередь – Розе. Зрители буквально возненавидели актрису, перенеся на нее весь гнев с ее персонажа.
А режиссеры пришли в восторг – и начали наперебой предлагать Лауре отрицательные роли. Она соглашалась – куда деваться, зарабатывать-то надо. Но вскоре работа стала для Лауры проклятием – на нее пытались нападать на улице, порой ей становилось по-настоящему страшно.
В сентябре 2002-го 46-летнюю Лауру похитили. Актриса 18 дней провела в качестве заложницы. Ее жизнь висела на волоске. Преступники отпустили ее лишь после того, как сестра Лауры заплатила за нее выкуп. Потом она еще снималась в кино, но мало и редко, а в 2010 году окончательно ушла на покой – чтобы проводить больше времени с сыновьями.
Рената Флорес
Кадр из сериала «Дикая Роза». Фото: Global Look Press
Домработница семьи Линарес, которую сыграла Рената, тоже была злодейкой, но не такой коварной, как Дульсина. Ее не стали ненавидеть – наоборот, отдавали должное умению плести интриги и ждали появления на экране ироничной служанки.
Карьера у актрисы не сложилась: она никак не могла определиться с амплуа. И все же она упорно продолжала сниматься, соглашаясь на любые роли, до 2012 года.
Два года назад стало известно, что Рената – бездомная: у нее отобрали жилье за долги, и пришлось жить в машине и просить подаяние. Социальные службы переселили бывшую актрису в дом престарелых. Но вскоре ее забрали к себе родственники.
Лилиана Абуд
Лилиана Абуд. Фото: соцсети
Лилиана Абуд, исполнившая роль Кандиды, уже к 30 годам стала звездой. Но потом начала стремительно слепнуть и уже не могла сниматься. Зато начала писать сценарии и книги – и вновь добилась успеха. Она продолжает заниматься этим и сейчас.
Роберто Бальестерос
Афиша с Роберто Бальестеросом (в центре). Фото: соцсети
Роберто Бальестерос – доктор Херман Лаприда – за свою карьеру снялся в 40 с лишним сериалах и 20 фильмах. Он получил престижную награду «Самый лучший злодей». В личной жизни ему не везло – женщина, которую он любил больше всего на свете, ушла от него. Новой любви не случилось, Роберто с головой ушел в работу. С 2005 года он ушел из актеров в продюсеры.
Ирма Лосано
Ирма Лосано. Фото: соцсети
Ирма Лосано сыграла в сериале Полетт Мендисабаль. Эта роль стала для нее подарком судьбы: не особенно успешная актриса уже собиралась становиться домохозяйкой.
После «Дикой Розы» ее карьера резко пошла вверх. Она просто обожала свою работу, быстро стала успешной и знаменитой. В 2013 году Ирма умерла, и ее оплакивала вся Мексика – в день похорон был объявлен всенародный траур по любимой актрисе.
Магда Гусман
Магда Гусман исполнила роль крестной Розы, Томасы, заменившей девушке родную мать. Она была самой опытной среди своих коллег на площадке – у нее за плечами был 20-летний опыт съемок. Магда давала отличные советы своим партнерам, помогала буквально каждому.
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Всего она отдала любимой работе 60 лет. Не хотела уходить на покой даже тогда, когда начались проблемы со здоровьем. Когда спохватилась, было уже поздно: изношенное сердце отказалось работать. В 2015-м 83-летняя актриса скончалась от инфаркта.
Эдит Гонсалес
Эдит Гонсалес. Фото: соцсети
Эдит Гонсалес стала одной из главных любимиц сериала «Дикая Роза», особенно в России: эффектная, яркая, она выделялась среди остальных актрис. Больше 20 лет она успешно снималась в сериалах, а потом внезапно исчезла с радаров.
Позднее выяснилось, что актрисе диагностировали рак яичников. Лечение поначалу дало результат, но спустя несколько лет болезнь вернулась. Эдит не сдавалась: до последнего продолжала выходить на красные дорожки перед камерами в ярких нарядах. Нов 2019 году ее сердце перестало биться. Ей было 53 года.