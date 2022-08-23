Погони, взрывы и павлины: стартовали съемки шестого сезона сериала «Ивановы-Ивановы»

Канал СТС запустил съемки долгожданного продолжения комедийного сериала «Ивановы-Ивановы», пять сезонов которого посмотрели три четверти населения страны.
В новых сериях к актерской команде из Станислава Дужникова, Михаила Трухина, Анны Уколовой, Светланы Колпаковой, Алексея Лукина и Юрия Ицкова присоединилась звезда «Кухни» Ольга Кузьмина. Зрители увидят ее в неожиданной роли - управляющей фермой.
В шестом сезоне одни Ивановы начнут новую жизнь в Италии, другие столкнутся в вопросом пополнения в семействе. У одного персонажа голова будет болеть от бандитов, у другого – от «кормильцев» с фермы: куриц, павлинов, свиней и других животных.
«В прошлом сезоне мы начали историю нового деревенского мира Ивановых, так что будет еще больше природы, сельской жизни и животных. Например, сам я особенно жду сцену с быком, — рассказывает режиссер Сергей Знаменский. — Этот сезон в целом очень сложнопостановочный с точки зрения трюков. Это и погони на мотоциклах и машинах, и пиротехнические взрывы, и падения, и драки».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Добавим, что актеры и съемочная группа вернулись к проекту спустя два года после окончания съемок пятого сезона.
Шестую часть сериала «Ивановы-Ивановы» (17 новых эпизодов) смотрите в грядущем телесезоне на канале СТС и видеосервисе more.tv.