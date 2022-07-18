Почему на самом деле султан Сулейман разгонял гарем

Султан Сулейман из «Великолепного века» действительно распускал свой гарем. В Сети пишут, что всему виной - безграничная любовь и верность к Хюррем. Но это не правда.

Рыжеволосая бестия действительно была главной женщиной в жизни падишаха, но не единственной. Какой бы сильной ни была их любовь, но гарем не должен был существовать. Это традиции династии, и оспаривать их было нельзя.

Но в 1540 году в гареме случился страшный пожар. Старый дворец пришел в полную непригодность. И Хюррем пришлось переехать в Топканы.

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