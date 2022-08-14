Почему на самом деле султан Сулейман перестал любить Махидевран

Турецкий сериал «Великолепный век» стал одним из самых популярных в истории мирового кинематографа. В картине нам показали историю любви десятого султана Османской империи Сулеймана и его наложницы Хюррем.

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Рыжеволосой бестии пришлось непросто в гареме. Первая жена падишаха Махидевран всячески препятствовала их любви. Женщина делала все, чтобы повелитель разлюбил Хюррем, но ей это не удалось.