Почему на самом деле султан Сулейман перестал любить Махидевран

Турецкий сериал «Великолепный век» стал одним из самых популярных в истории мирового кинематографа. В картине нам показали историю любви десятого султана Османской империи Сулеймана и его наложницы Хюррем.
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Рыжеволосой бестии пришлось непросто в гареме. Первая жена падишаха Махидевран всячески препятствовала их любви. Женщина делала все, чтобы повелитель разлюбил Хюррем, но ей это не удалось.
«Ну Сулейман просто полюбил Хюррем, такое бывает. Поэтому Махидевран отошла на второй план. Тут никто не виноват», - объясняет поступок султана актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем.