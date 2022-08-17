Почему на самом деле Махидевран проиграла Хюррем

Хюррем и Махидевран — главные героини популярного турецкого сериала «Великолепный век». Обе — реальные персонажи, которые жили в Османской империи. Женщины совершенно друг на друга не похожи. Но их объединяло одно — любовь к султану Сулейману Великолепному.

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Махидевран считалась первой женой падишаха, а Хюррем второй и последней. В реальной жизни наложницы сильно конкурировали и враждовали. В гареме кипели настоящие страсти.