Почему на самом деле Махидевран потеряла уважение всей османской династии

Судьба женщины была обречена.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

Реальная судьба Махидевран из сериала «Великолепный век» сложилась довольно трагично, хотя ничего не предвещало. Она родила султану первого наследника Мустафу и, казалось, ее мечты должны были сбыться.

Махидевран получила и массу привилегий благодаря наследнику. Женщина понимала, что сама из себя ничего не представляла, но не хотела с этим мириться.

Как только в гареме появилась Хюррем - Махидевран потеряла все позиции. Членам династии надоели ее вечные жалобы на падишаха. А после одного события эту султаншу и вовсе не желали более видеть во дворце.

Однажды Махидевран засватала Айбиге-хатун за своего шехзаде. Изначально план был неплохой – породниться с племянницей Валиде. Этот брак был бы полезен для османов и придал бы значимости ее шехзаде в глазах отца-повелителя.

Но план провалился. Благодаря Хюррем, все узнали об истинных чувствах крымской принцессы к Малкочоглу. Разумеется, что Махидевран пришла в ярость.

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