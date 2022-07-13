Почему на самом деле Махидевран потеряла уважение всей османской династии

Реальная судьба Махидевран из сериала «Великолепный век» сложилась довольно трагично, хотя ничего не предвещало. Она родила султану первого наследника Мустафу и, казалось, ее мечты должны были сбыться.

Махидевран получила и массу привилегий благодаря наследнику. Женщина понимала, что сама из себя ничего не представляла, но не хотела с этим мириться.

Как только в гареме появилась Хюррем - Махидевран потеряла все позиции. Членам династии надоели ее вечные жалобы на падишаха. А после одного события эту султаншу и вовсе не желали более видеть во дворце.