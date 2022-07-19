Почему Махидевран называли женой султана, если свадьбы у них не было

В сериале «Великолепный век» Махидевран называли матерью шехзаде Мустафы, Хасеки и женой султана Сулеймана. Зрители возмутились - ведь свадьба у падишаха была только с Хюррем, она и была единственной супругой.

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Однако историки утверждают, что отчасти это правда. В гареме титул жены османского султана получала каждая наложница, которая родила ему сына. Также девушка автоматически получала и свободу. Но этот момент в «Великолепном веке» показан не был.