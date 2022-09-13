Почему Ибрагим-паша из «Великолепного века» сошел с ума

Популярный турецкий актер Окан Ялабык. Сыгравший Ибрагима-пашу в «Великолепном веке», объяснил, что на самом деле произошло с его героем.

«Ибрагим был просто раздавлен гордыней. Это и стало причиной его странных поступков», - пояснил он в документальном фильме «Создание легенды».

А актриса, сыгравшая Хатидже, уверена, что так часто бывает - когда люди, получившие большую власть, используют ее не в лучших целях.

«И дальнейшее падение как раз случается из-за этого», - добавила артистка.

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