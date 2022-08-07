Питер Джексон объяснил, почему не присоединился к съемкам сериала «Властелин колец»

Оскароносный режиссер Питер Джексон подарил зрителям эпические кинотрилогии «Властелин колец» и «Хоббит». Но к команде создателей сериала «Властелин колец: Кольца власти» от студии Amazon он, почему-то, не присоединился. Хотя его приглашали в проект.

Как так получилось, 60-летний постановщик рассказал в подкасте Awards Chatter. По словам Джексона, создатели нового сериала действительно приглашали его в качестве консультанта, и он был открыт для подобного предложения. Однако режиссер попросил дать ему почитать сценарий, прежде чем он скажет «да».

Ему пообещали прислать копии сценариев первых эпизодов, но затем ни ответа, ни привета. Сериал стартует на Amazon Prime Video уже 2 сентября, а с Питером никто так и не связался. Но режиссер не огорчается. По его словам, это абсолютно нормальная ситуация. Джексон с нетерпением ждет возможности посмотреть готовую работу своих коллег.