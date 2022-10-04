Пенни и Леонард из «Теории большого взрыва» объяснили, почему скрывали свой роман в реальности

Фанаты сериала «Теория большого взрыва» знают, что актеры, сыгравшие Леонарда и Пенни, - Джонни Галэки и Кейли Куоко – два года встречались в реальной жизни, играя влюбленных на экране. Вот только звездная парочка усердно скрывала свой роман.

На днях артисты дали парное интервью, в котором пояснили, затем держали свою любовь в тайне. Оказывается, это было сделано ради восприятия зрителями их персонажей.