Пенни и Леонард из «Теории большого взрыва» объяснили, почему скрывали свой роман в реальности

Фанаты сериала «Теория большого взрыва» знают, что актеры, сыгравшие Леонарда и Пенни, - Джонни Галэки и Кейли Куоко – два года встречались в реальной жизни, играя влюбленных на экране. Вот только звездная парочка усердно скрывала свой роман.
На днях артисты дали парное интервью, в котором пояснили, затем держали свою любовь в тайне. Оказывается, это было сделано ради восприятия зрителями их персонажей.
«Когда мы встречались, Джонни очень беспокоился о том, чтобы не испортить отношение фанатов к Леонарду и Пенни, потому что на тот момент в сериале они еще не встречались, — рассказала Кейли журналу Vanity Fair. - Он был таким рассудительным, а я говорила: «Что?! Кого это волнует?! Они будут в порядке!»
«Думаю, оглядываясь назад, я, вроде как, все поняла. Он стоял на защите того, что подумают фанаты, потому что мы хотели, чтобы они так сильно желали, чтобы Леонард и Пенни были вместе. И если бы они увидели нас вместе в реальной жизни, это могло бы разрушить фантазию».
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Галэки добавил, что это было сложное решение. Ведь им вдвоем приходилось участвовать во множестве мероприятий, связанных с сериалом, и изображать из себя простых коллег, хотя на самом деле они были очень любящей парой.
Актер также боялся, что если их отношения публично закончатся, то зрители будут иначе относиться к любви персонажей на экране.
Напомним, что все это происходило в 2008-2010 годах. А после Кейли дважды вышла замуж. Джонни браками не отметился, но в конце 2019-го он стал отцом в отношениях с новой возлюбленной.