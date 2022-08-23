От Газманова до Чеботиной: 15 звезд перепели заглавный трек «Реальных пацанов»

Вечером 29 августа на канале ТНТ стартует новый — уже девятый — сезон сериала «Реальные пацаны». Комедийный сериал, растянувшийся на 12 лет, перешагнет отметку в 270 серий.
Все это время история Коляна, который записывает видеодневники о своих буднях, начиналась с песни в исполнении Владимира Селиванова и Марии Скорницкой, а строчки «Зацени, здесь реальные пацаны за моральное здоровье нации» стали одними из самых узнаваемых на российском ТВ.
К премьере новых серий ТНТ выпустил версию трека «Зацени», записанную звездами российской музыки разных лет. Ее исполнили 15 певцов: Митя Фомин, Люся Чеботина, Мэри Гу, Анатолий Цой, Александр Панайотов, Валерия Астапова, Олег Газманов, Родион Газманов, Юлия Савичева, Марсель, Сюзанна, 4NNA, Миша Konfuz, Анет Сай и Sqwoz Bab. Их голоса сложили в один трек, который стал частью рекламной кампании девятого сезона «Реальных пацанов».
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«Реальные пацаны» — легендарный сериал с очень узнаваемым саундтреком. Мне кажется, можно быть тем, кто не видел сериал, но мелодию песню или даже ее слова вы в любом случае узнаете. Поэтому, когда ТНТ пригласил поучаствовать, я была очень рада!» — говорит Люся Чеботина.
В новом сезоне Колян выйдет из-за решетки и озаботится написанием биографической книги. Его, как и других героев сериала, постигнет масштабное переосмысление своей жизни. Одного ждет политическая карьера, другого — постродовая депрессия.
На экране появится весь золотой состав «Реальных пацанов»: Николай Наумов, Зоя Бербер, Марина Федункив, Владимир Селиванов, Валентина Мазунина, Мария Скорницкая, Игорь Ознобихин, Алексей Базанов, Сергей Ершов и другие.
Смотрите новый сезон сериала «Реальные пацаны» с 29 августа в 20:00.