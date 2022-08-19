Осенью зрители смогут вернуться на «Территорию»

Предстоящей осенью онлайн-кинотеатр Premier и канал ТНТ покажут второй сезон мистического сериала «Территория», премьера которого состоялась в 2020 году.

К своим ролям в новом сезоне фолк-хорорра вернулись Глеб Калюжный, Андрей Мерзликин, Алексей Розин, Ася Чистякова, Ксения Отинова, Клава Коршунова и другие актеры оригинала. К ним также присоединились Ирина Ермолова и Алексей Серебряков.

По сюжету 19-летний парень отправляется в Пермский край на поиски родителей, которые пропали в ходе этнографической экспедиции. Вместе со своим дядей и случайными попутчицами-студентками он зашел на территорию, где оживают мифы и легенды. Во втором сезоне, состоящим из шести часовых серий, героям предстоит столкнуться со страхом смерти, пройти новые испытания и вынести из них неожиданные уроки.