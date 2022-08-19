Осенью зрители смогут вернуться на «Территорию»

Предстоящей осенью онлайн-кинотеатр Premier и канал ТНТ покажут второй сезон мистического сериала «Территория», премьера которого состоялась в 2020 году.
К своим ролям в новом сезоне фолк-хорорра вернулись Глеб Калюжный, Андрей Мерзликин, Алексей Розин, Ася Чистякова, Ксения Отинова, Клава Коршунова и другие актеры оригинала. К ним также присоединились Ирина Ермолова и Алексей Серебряков.
По сюжету 19-летний парень отправляется в Пермский край на поиски родителей, которые пропали в ходе этнографической экспедиции. Вместе со своим дядей и случайными попутчицами-студентками он зашел на территорию, где оживают мифы и легенды. Во втором сезоне, состоящим из шести часовых серий, героям предстоит столкнуться со страхом смерти, пройти новые испытания и вынести из них неожиданные уроки.
«Мы старались не нарушать настроение первого сезона, оно нам нравится. Насытили историю отношениями между героями: зритель их уже узнает, поэтому позволили себе делать эти отношения тоньше, разнообразнее. Основной вопрос — вопрос жизни и смерти — острый, раскладывается на разных персонажей с их к этому отношением. Язык и культура народа Коми еще крепче вошли в нашу историю, чем ее безусловно украсили», — говорит креативный продюсер проекта Тимофей Шарипов.
Добавим, что съемки второго сезона прошли в Прикамье и пришлись на осень и зиму 2021 года. Во время сцен в реке актеров приходилось отогревать актеров горячей водой. Работа продолжалась даже при температуре -30.
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