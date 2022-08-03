Новый Доктор Кто будет темнокожим геем

В Великобритании снимается новый сезон культового научно-фантастического сериала «Доктор Кто», 14-й из возобновленного проекта BBC. Его премьера состоится в ноябре 2023 года.

Звезда «Как я встретил вашу маму», 49-летний актер Нил Патрик Харрис недавно закончил съемки в этом проекте и в новом интервью приоткрыл кое-какие детали о новом Докторе. Напомним, из сезона в сезон персонажа играют разные артисты.

Он рассказал, что 14-го Доктора играет 29-летний темнокожий актер Шути Гатва, известный зрителям по роли друга-гея в сериале Netflix «Половое воспитание».