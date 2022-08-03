Новый Доктор Кто будет темнокожим геем

В Великобритании снимается новый сезон культового научно-фантастического сериала «Доктор Кто», 14-й из возобновленного проекта BBC. Его премьера состоится в ноябре 2023 года.
Звезда «Как я встретил вашу маму», 49-летний актер Нил Патрик Харрис недавно закончил съемки в этом проекте и в новом интервью приоткрыл кое-какие детали о новом Докторе. Напомним, из сезона в сезон персонажа играют разные артисты.
Он рассказал, что 14-го Доктора играет 29-летний темнокожий актер Шути Гатва, известный зрителям по роли друга-гея в сериале Netflix «Половое воспитание».
«Мне пришлось встретиться и немного пообщаться с ним, и он великолепен, — говорит Харрис о Гатве в беседе с изданием Variety. — Он будет первым Доктором-геем, который будет очень крутым, более сексуальным Доктором».
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Добавим, что много споров среди фанатов сериала вызвала Доктор-женщина с 11-13 сезонов, сыгранная актрисой Джоди Уиттакер. Посмотрим, как публика примет нового персонажа, еще более потакающего современным настроениям в западном обществе.