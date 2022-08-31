«Новые любовные треугольники»: сериал «Два холма» получит второй сезон

Онлайн-кинотеатр Start запустил съемки второго сезона сериала «Два холма». К своим ролям в продолжении нашумевшей комедийной антиутопии вернутся Никита Кологривый, Пелагея Невзорова, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Светлана Камынина, Жанна Эппле и другие актеры.
В новых сериях следующий мэр инновационного города Два Холма решит снова разделить женщин и мужчин, отселив последний подальше. «Приматы» окажутся против, и их сопротивление приведет обе стороны к неожиданным последствиям. Тем временем парочка разнополых влюбленных из первого сезона попытается построить отношения и столкнется с первыми недопониманиями.
«Сериал «Два холма» притворяется дурацкой комедией, но на самом деле придуман чуть хитрее, и нам приятно, что зрители эту многослойность разглядели. С другой стороны, в какой-то момент захотелось, чтобы он был гораздо менее актуален, чем оказалось. Но, как говорится, времена не выбирают. Мы продолжаем успешный проект», — говорит генеральный продюсер и сооснователь онлайн-кинотеатра Start Виталий Шляппо.
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«Думаю, причина популярности «Двух холмов» в том, что многим любопытно заглянуть в предполагаемое будущее и порассуждать, к чему могут привести культурные и социальные изменения. В то же время «Два холма» — не только антиутопия и фантасмагория, но и комедия, показывающая обычные ситуации, с которыми часто сталкиваются и мужчины, и женщины. Это хорошая возможность посмеяться над самим собой», — комментирует актриса Анна Снаткина.
«Второй сезон будет более динамичным, новые любовные треугольники усилят сюжетную интригу, а еще создатели ввели новую моду, которая изменит стиль и костюмы персонажей», — делится актер Никита Кологривый.
Во втором сезоне будет 13 серий. Режиссером назначен Аскар Бисембин («Свадьба на троих»).