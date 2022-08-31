«Новые любовные треугольники»: сериал «Два холма» получит второй сезон

Онлайн-кинотеатр Start запустил съемки второго сезона сериала «Два холма». К своим ролям в продолжении нашумевшей комедийной антиутопии вернутся Никита Кологривый, Пелагея Невзорова, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Светлана Камынина, Жанна Эппле и другие актеры.

В новых сериях следующий мэр инновационного города Два Холма решит снова разделить женщин и мужчин, отселив последний подальше. «Приматы» окажутся против, и их сопротивление приведет обе стороны к неожиданным последствиям. Тем временем парочка разнополых влюбленных из первого сезона попытается построить отношения и столкнется с первыми недопониманиями.