Новая Королева драконов: HBO опубликовал эпичный постер с главной героиней приквела «Игры престолов»

По сюжету, она хочет стать законной наследницей трона Семи королевств, хотя до этого все правители были мужчинами. Но, кроме предрассудков, править девушке помешает ее младший единокровный брат, который в борьбе за престол развяжет гражданскую войну, известную в книгах Джорджа Мартина как «Танец драконов».

Напомним, литературной основой для нового сериала послужил роман «Пламя и кровь», опубликованный в 2018 году. Его события происходят задолго до «Игры престолов».

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