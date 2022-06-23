Новая Королева драконов: HBO опубликовал эпичный постер с главной героиней приквела «Игры престолов»

22 июня американский канал HBO опубликовал в социальных сетях новый постер предстоящего сериала «Дом дракона» - приквела культовой «Игры престолов».
Создатели фэнтези-картины напомнили дату ее выхода – 21 августа на потоковом сервисе HBO Max – и поделились слоганом: «Огонь будет гореть».
На постере, на фоне драконьей головы и расплавленного Железного трона изображена главная героиня новой истории - Рейнира Таргариен в исполнении 29-летней британской актрисы Эммы Д’Арси.
Постер «Дома дракона». Фото: HBO
По сюжету, она хочет стать законной наследницей трона Семи королевств, хотя до этого все правители были мужчинами. Но, кроме предрассудков, править девушке помешает ее младший единокровный брат, который в борьбе за престол развяжет гражданскую войну, известную в книгах Джорджа Мартина как «Танец драконов».
Напомним, литературной основой для нового сериала послужил роман «Пламя и кровь», опубликованный в 2018 году. Его события происходят задолго до «Игры престолов».
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