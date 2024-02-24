Сериал про Гарри Поттера выйдет в 2026 году

Поклонникам Гарри Поттера пришла пора радоваться. Киношники официально объявили, что в 2026 году выйдет сериал про мальчика-волшебника, которого полюбили во всем мире.

Причем история будет не новой. По некоторым данным, выйдет семь сезонов новой «поттерианы» - про каждую книгу в отдельности.

История Гарри Поттера, напомним, началась с «Философского камня», а закончилась «Дарами Смерти».

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг станет продюсером сериала. Предполагается, что сериал даже будут показывать в кинотеатрах.

Пока неизвестно, какие актеры будут принимать участие в создании картины. Но поклонники надеются, что старый состав весь позовут, а иначе в этом не будет никакого смысла.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».