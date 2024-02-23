«У декабристов были удивительные женщины»: любовные линии в новом сериале «Союз спасения»

Новый проект подробнее исследует переломный момент, изменивший историю России, и уделяет больше внимания уже знакомым героям. Действие начинается в апреле 1814 года, когда русские офицеры в Париже празднуют победу над Наполеоном, а заканчивается в июле 1826 года в Санкт-Петербурге.

И если в фильме Кравчука - это история с «мужским лицом», то в сериале появится больше женских персонажей, их линии будут полноценно раскрыты, а некоторые выйдут на первый план. Среди них выделяется героиня Софьи Эрнст – Анна Бельская – любимая женщина главного героя Сергея Муравьева-Апостола.

По сравнению с фильмом, ее роль существенно расширена. В кинокартине героиня появляется буквально в двух-трех эпизодах, в сериале же зритель в подробностях наблюдает, как зарождается любовь между молодым офицером и великосветской барышней, племянницей императрицы Елизаветы.