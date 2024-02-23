«У декабристов были удивительные женщины»: любовные линии в новом сериале «Союз спасения»

Новый проект подробнее исследует переломный момент, изменивший историю России, и уделяет больше внимания уже знакомым героям. Действие начинается в апреле 1814 года, когда русские офицеры в Париже празднуют победу над Наполеоном, а заканчивается в июле 1826 года в Санкт-Петербурге.
И если в фильме Кравчука - это история с «мужским лицом», то в сериале появится больше женских персонажей, их линии будут полноценно раскрыты, а некоторые выйдут на первый план. Среди них выделяется героиня Софьи Эрнст – Анна Бельская – любимая женщина главного героя Сергея Муравьева-Апостола.
По сравнению с фильмом, ее роль существенно расширена. В кинокартине героиня появляется буквально в двух-трех эпизодах, в сериале же зритель в подробностях наблюдает, как зарождается любовь между молодым офицером и великосветской барышней, племянницей императрицы Елизаветы.
Ксения Кутепова предстает в образе жены императора Александра Первого Елизаветы Алексеевны. Фото: Первый канал
Режиссер сериала Никита Высоцкий рассказал, что создателей фильма неоднократно упрекали в незначительном присутствии женских персонажей.
«Хотя все знают, что у декабристов были удивительные женщины. Мы ими тоже восхищались — их прообразами и нашими актрисами. Женские линии «Союза спасения» словно одушевляют нашу историю. Некоторые из героинь были только упомянуты в фильме, а когда мы начали работу над 8-серийным проектом, то вернулись к ним и уже не в форме обозначения», - отметил режиссер.
Своей любимой героиней он назвал Елизавету Алексеевну, супругу императора Александра Первого, роль которой исполнила Ксения Кутепова.
«Большее развитие получила история Анны Бельской и Сергея Муравьева-Апостола. У нас есть жена Сергея Трубецкого — Екатерина, кстати, очень красивое актерское взаимодействие Максима Матвеева и Марины Коняшкиной. Есть очень интересная пара героев Владислава Ветрова и Кристины Бродской с особенной и трагической историей. Словом, любви в «Союзе спасения» будет много», - добавил Высоцкий.
Подполковник Сергей Иванович Муравьев-Апостол - Леонид Бичевин. Фото: Первый канал
Исполнитель роли Муравьева-Апостола Леонид Бичевин раскрыл, что любовная линия его персонажа в сериале стала намного заметнее, чем в фильме.
«Он раскрывается не только как человек дела, но и как человек с чувствами, романтичный герой. Конечно, это обогащает персонажа и его образ, его историю. Я старался честно прожить все его состояния и отношения с сослуживцами, с Анной, старался быть максимально живым и интересным. Была красота в отношениях в 19 веке. Первое, что воспитывалось в то время – это ощущение достоинства человека, и признание достоинства другого. Этого сейчас не хватает», - заявил актер.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Анна Бельская - возлюбленная декабриста Муравьева-Апостола. Фото: Первый канал
По словам Софьи Эрнст, в ее героине Анне очень много от нее самой.
«Скажу больше, все клетки моего организма принадлежали моей героине. Для меня было важно показать Анну прекрасной, достойной женщиной, чтобы подчеркнуть мотивацию главного героя: он поступает согласно своим убеждениям даже когда есть сильное препятствие – потерять такую женщину и такую любовь. Моей целью было показать зрителю, как это работает», - отметила Софья.
В сериале появилось намного больше женских персонажей. Фото: Первый канал
Актриса также поделилась секретами взаимоотношений с коллегой по площадке Леонидом Бичевиным.
«В сериале в сцене объяснения в любви между героями сработали наши личные с Леней отношения. А они строятся на фехтовании из шуток и подкалываний друг друга. И мы перенесли это на наших персонажей. Получилось не слащаво, там есть что-то очень живое. Анна и Сергей крайне гордые, но взаимный интерес всегда читается за их пикировками. И чем острее ты шутишь в такие моменты, тем больше ты можешь выразить влюбленность», - добавила Эрнст.
В роли князя Трубецкого - Максим Матвеев. Фото: Первый канал
Сыгравший в сериале роль князя Сергея Трубецкого Максим Матвеев заявил, что нам государственный деятель знаком прежде всего с исторической точки зрения, а не с личной. Тем интереснее было для актера раскрыть персонажа с этой стороны.
«Мы многое знаем о его деятельности, но немного знаем о том, какой он в личных взаимоотношениях. Именно семейные сцены в сериале дают ответы на вопросы о нем. Мне дороги все сцены с моей экранной женой, именно по ним я внутренне определил для себя какой он человек. Катерина, кстати, знала о планах Сергея Петровича, об организации восстания декабристов. Между ними та степень любви, когда чувства переходят в дружбу и доверие», - подчеркнул Матвеев.
Марина Коняшкина сыграла жену Трубецкого Екатерину. Фото: Первый канал
Согласна с ним и коллега Марина Коняшкина, которая воплотила образ Екатерины Трубецкой (Лаваль):
«Мне кажется, это была самая счастливая пара - и в нашем фильме, и в действительности. Они всегда были заодно. Между ними было стопроцентное доверие. Трубецкой в любую минуту мог поделиться с женой своей тревогой, мыслями, услышать от нее совет. Это самое ценное. Умение поддержать – очень важная черта женского характера, она присуща любой женской природе, только мы иногда про это забываем».
Главные герои сериала — представители молодой военной элиты. Фото: Первый канал
По словам Марины, с партнером они не обсуждали заранее рисунок роли.
«Например, в сцене ареста Трубецкого был очень важен эффект неожиданности. Я смотрела на Максима и ловила ответы на вопросы: «Как поступить? Что делать? Чего бы ты сейчас от меня хотел? Как тебе нужно, чтобы я сейчас себя повела?». Там был такой внутренний монолог. Когда мы сыграли эту сцену в первом дубле, то обнялись и сказали друг другу: «Спасибо тебе большое», - рассказала актриса.
А какой получилась сцена, как и другие перипетии и образы, узнаем уже с понедельника на Первом канале.