Олеся Железняк высказалась о продолжении «Моей прекрасной няни»: «Уже нельзя собрать старый состав»

В последнее время модно возрождать сериалы, которые были популярны десяток лет назад. СТС, например, сняли продолжение «Папиных дочек», а ТНТ - «Счастливы вместе».

Но на этом продюсеры не собираются останавливаться. Есть слухи, что, возможно, в фир выйдет новая «Моя прекрасная няня». Однако актриса Олеся Железняк не в восторге от идеи.

«Уже нельзя собрать старый актерский состав, да и надо ли? Зачем портить его ремейком? Не лучше ли что-то новое делать?» - заявила она.

Железняк при этом уточнила, что идею сериала можно воплотить в новой картине, которая не имеет отношения к старой истории.

И, действительно, главная героиня сериала - Анастасия Заворотнюк - уже много лет борется с тяжелой формой онкологического заболевания. И вряд ли какая-то другая артистка будет смотреться на этом месте, так как все полюбили фильм благодаря няне Вике.

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