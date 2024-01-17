Юрий Чурсин - об участии в сериале «Доктор Преображенский-2:»: «Где-то мне не дали развернуться!»

На Первом канале продолжается показ сериала «Доктор Преображенский». Один из самых ярких персонажей проекта – врач Института красоты Эдуард, роль которого играет Юрий Чурсин.

Его герой – настоящий профессионал своего дела, немного эксцентричный, но с принципиальной позицией.

Но готов ли он поступиться профессиональными принципами и отдаться воле чувств? Ведь он испытывает трепетное отношение к сестре Преображенского Зосе, которая хочет избавиться от дефекта на лице. Только Эдуард не обращает внимания ни на какие ее изъяны. Что он в итоге выберет – профессиональный или личный интерес?

На этот вопрос и не только Юрий Чурсин ответил Teleprogramma.pro.

«Во время работы у моего героя возникает особое отношение к пациентке»

- Юрий, привыкли видеть вас в эксцентричных ролях и неожиданных образах типа мага или хироманта, а в «Преображенском» вы просто врач. Чем изначально привлекла роль Эдуарда? Какие его грани захотелось препарировать как актеру? Что зацепило?

- Во-первых, у нас интересный со всех точек зрения период – конец 60-х. Во-вторых, это время, когда еще не было такой устоявшейся профессии как психология, мы показываем самые ее ростки. И, конечно, было любопытно погрузиться в это.

- Удивите каким-нибудь фактом…

- Вы знаете, что тогда без разрешения психиатра невозможно было сделать никакую пластическую операцию. То есть вообще ничего. И мой герой – это тот самый человек, который откапывает причины, почему человек хочет изменить себя. Определяет, где его свобода и где его ограничения?

И нескольким людям не рекомендует операцию именно потому, что у них существует, прежде всего, внутренняя проблема, а не внешняя.

И все эти вещи, без сомнений, были мне интересны, ведь Эдуард как бы смотрит в саму суть человека.

- Кстати, ваш герой устраивается в Институт красоты в силу профессионального интереса и роста, или был какой-то личный мотив?

- У него только профессиональный интерес, а уже во время работы возникает особое отношение к пациентке, которой он занимается с каким-то внутренним личным пристрастием, что, в принципе, нарушает этику.

Но вся история и любопытна этой гранью: что выберет персонаж – личный интерес или профессиональный.