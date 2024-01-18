«Но меняться он будет по причине столкновения с двумя женщинами»: чем удивит второй сезон сериала «Доктор Преображенский»

На Первом канале продолжается показ второго сезона сериала «Доктор Преображенский». В новых сериях главный герой – пластический хирург Лев Преображенский (Денис Шведов) – пытается сделать выбор между двумя яркими женщинами.
А его коллега психотерапевт Института красоты Эдуард в исполнении Юрия Чурсина спасает сестру Преображенского, которая не принимает себя.
О чем сериал «Доктор Преображенский»
Напомним, в первой части сериала рассказывается о зарождении пластической хирургии в Советском Союзе, в 1966 году. И дебютный сезон заканчивается тем, что Лев Преображенский добивается открытия Института Красоты в российской столице.
Действие второго сезона происходит через два года после событий первого. Институт красоты успешно функционирует, а Преображенский уже считается светилом медицины. Он все также проявляет упрямство и принципиальность, а количество желающих попасть к хирургу-волшебнику на прием растет с геометрической прогрессией.
В итоге из-за своего характера и одной оплошности Лев Преображенский лишается места главного врача клиники. Теперь ее возглавляет прагматичная Светлана Дронова, с которой у хирурга был небольшой роман. Кроме того, Преображенскому оказывает знаки внимания настойчивая и привлекательная журналистка Лада (Софья Эрнст).
Денис Шведов: «Преображенскому придется принимать изменения в себе»
По словам исполнителя роли Льва Преображенского Дениса Шведова, во втором сезоне его герой проходит испытание «звездностью». Ведь появился реальный спрос на внешнюю привлекательность, и его услуги нужны как никогда. Во втором сезоне Преображенский знакомится с новым собой и пытается осознать, насколько это вообще его история – быть звездой, поясняет актер.
В новых сериях герою Дениса Шведова придется бороться со звездной болезнью. Фото: Первый канал
«Но меняться он будет и по причине столкновения с двумя женщинами, которые раскроют в нем новые качества. Конечно, ему привычнее существовать в структуре, когда, как он сказал, так и делается, - отметил актер. - Но Преображенскому придется принимать изменения в себе, чтобы как-то дальше жить: жизнь вокруг него меняется, мой персонаж это чувствует и старается ей соответствовать».
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Аня Чиповская – о своей героине: «Она сама способна на интриги и подковерные игры»
Героиня Ани Чиповской Светлана открывает в стенах Института Красоты отделение физиотерапии эстетической направленности и косметологии, и привлекает туда звезд балета, кино и жен крупных партийных руководителей из самых разных сфер.
Она создает что-то вроде закрытого элитного клуба, где все женщины активно общаются, ухаживают за собой и просто хорошо проводят время.
По словам актрисы, ее героиня – человек невероятной дисциплины и строгого воспитания, условно человек-система.
Аня Чиповская играет человека-систему. Фото: Первый канал
«То, что она умеет в этой системе лавировать, сама способна на интриги и подковерные игры, говорит о том, что она очень хорошо знает, как в этой системе добиться успеха, - поясняет Аня Чиповская. - Но встреча с Преображенским собьет стрелки компаса ее жизни. Для нее будет удивительным осознание простого факта, что не только карьера может двигать поступками и эмоциями человека».
Софья Эрнст: «Она независима от чужого мнения, насколько это возможно»
Софья Эрнст играет в сериале журналистку Ладу, дочь знаменитого академика Ерохина, автора уникального «хирургического доступа» (операционного надреза, наименее травматичного и эффективного для пациента во время операции).
По словам Софьи, ее героиня – очень честный человек, отказавшийся от выгодного брака, поскольку она нашла в себе силы и мужество пойти за своим чувством, не ориентируясь на ожидания других людей.
Героиня Софьи Эрнст следует за своими чувствами. Фото: Первый канал
«Лада всегда все делает так, как считает правильным, - отметила Софья Эрнст. - И она абсолютно независима от мнения окружающих, насколько это возможно, конечно, в рамках приличия. И мне крайне импонирует ее смелость».
Юрий Чурсин: «Лично мне было интересно играть героя, который смотрит в суть другого человека»
Герой Юрия Чурсина – психотерапевт Института красоты Эдуард, на первый взгляд эксцентричный и саркастичный тип. Однако на самом деле эта манера поведения скрывает за собой невероятно твердый, уравновешенный характер и принципиальность, не меньшую, чем у Льва Преображенского.
Эдуард проникается симпатией к сестре Преображенского Зосе, страдающей дисморфобией (придание чрезмерного значения незначительному дефекту тела) и не принимающей себя, и оказывается единственным человеком, который с ней действительно прямолинеен и честен.
Юрий Чурсин играет психотерапевта Института красоты. Фото: Первый канал
«Человек реально не мог произвести никакое изменение в своем лице, если его не аккредитовал психиатр. И я играю такого врача, который откапывает причины желания пациента себя приукрасить. Определяет, где его свобода, а где его ограничения, - поясняет Юрий.
- И будут еще несколько персонажей, которым он не рекомендует операцию, потому что у них существует, прежде всего, внутренняя проблема. Лично мне было крайне интересно это играть, играть героя, который смотрит в суть другого человека и принимает ответственные решения».
Режиссер Артем Насыбулин: «У нас получилась нежная, легкая и мудрая история»
Не менее интересен персонаж Андрея Михайлова – гениального хирурга-экспериментатора, жизнь которого разрушил трагический случай. Андрей вступился за жену, на которую напали хулиганы, ударил одного из них кулаком в грудь, попал в сердце, и тот скончался, за что получил двадцать лет лишения свободы.
Но и в сибирских лагерях Андрей продолжил заниматься медициной и наукой и оперировать заключенных. После тяжелейших сибирских пожаров Михайлов разработал уникальную методику удаления ожоговых рубцов, не имеющую аналогов в мире. Им движет страстная мечта оставить свое слово в науке, получить признание и заслуженную славу, взять реванш у судьбы.
Кадр из сериала «Доктор Преображенский-2». Фото: Первый канал
По словам режиссера второго сезона Артема Насыбулина, создатели проекта старались сохранить стилистику конца 60-х годов советского времени, когда и происходит действие новых серий. А для этого вдохновлялись, пересматривая картины этой эпохи: «Июльский дождь», «9 дней одного года» и комедии Ролана Быкова.
«И так как у нас медицинский процедурал, работали с консультантом - пластическим хирургом, - пояснил Артем Насыбулин. - В итоге, как мне кажется, второй сезон «Доктора Преображенского» получился очень нежной, достаточно легкой и мудрой историей».