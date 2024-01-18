«Но меняться он будет по причине столкновения с двумя женщинами»: чем удивит второй сезон сериала «Доктор Преображенский»

На Первом канале продолжается показ второго сезона сериала «Доктор Преображенский». В новых сериях главный герой – пластический хирург Лев Преображенский (Денис Шведов) – пытается сделать выбор между двумя яркими женщинами.

А его коллега психотерапевт Института красоты Эдуард в исполнении Юрия Чурсина спасает сестру Преображенского, которая не принимает себя.

О чем сериал «Доктор Преображенский»

Напомним, в первой части сериала рассказывается о зарождении пластической хирургии в Советском Союзе, в 1966 году. И дебютный сезон заканчивается тем, что Лев Преображенский добивается открытия Института Красоты в российской столице.

Действие второго сезона происходит через два года после событий первого. Институт красоты успешно функционирует, а Преображенский уже считается светилом медицины. Он все также проявляет упрямство и принципиальность, а количество желающих попасть к хирургу-волшебнику на прием растет с геометрической прогрессией.

В итоге из-за своего характера и одной оплошности Лев Преображенский лишается места главного врача клиники. Теперь ее возглавляет прагматичная Светлана Дронова, с которой у хирурга был небольшой роман. Кроме того, Преображенскому оказывает знаки внимания настойчивая и привлекательная журналистка Лада (Софья Эрнст).

Денис Шведов: «Преображенскому придется принимать изменения в себе»

По словам исполнителя роли Льва Преображенского Дениса Шведова, во втором сезоне его герой проходит испытание «звездностью». Ведь появился реальный спрос на внешнюю привлекательность, и его услуги нужны как никогда. Во втором сезоне Преображенский знакомится с новым собой и пытается осознать, насколько это вообще его история – быть звездой, поясняет актер.