Вышла последняя серия сериала «Слово пацана»

Популярный в России сериал «Слово пацана» подошел к своему логическому завершению. В Сети показали последнюю серию, которую режиссер Жора Крыжовников переснимал в самый последний момент из-за слива.

Многие поклонники расстроились, так как ожидали счастливый конец. Но создатели фильма подчеркнули: сериал показал, что бандитом быть совсем не круто. Всегда героев будет встречать суровая реальность, которая далека от романтики.

Новая серия отличается от той, которая неожиданно появилась в Интернете. Создатели пересняли, например, сцену с дракой Марата и Андрея (Пальто).

Сам финал тоже отличается. В восьмой серии эпично показали погоню милиционера Ильдара за Адидасом-старшим. Он стреляет в него, тот в итоге падает…

Марат отомстил Колику, который надругался над Айгуль. Он сильно избивает его в туалете.

Заканчивают первый сезон кадрами, как молодые люди сидят в тюрьме и громко поют песню Юры Шатунова «Седая ночь».

Наверняка у сериала будет второй сезон.

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