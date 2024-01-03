Самые ожидаемые сериалы 2024 года по версии Teleprogramma.pro

«Настоящий детектив», 4 сезон
В ролях: Джоди Фостер, Кали Рейс, Кристофер Экклстон, Джон Хоукс, Фиона Шоу, Финн Беннетт, Анна Лэмб
Рейтинг Кинопоиска: 8,6
В наступающем году исполнится уже 10 лет с момента выхода на экраны первого сезона «Настоящего детектива» с Мэтью Макконахи и Вуди Харрельсоном, герои которых искали виновного в странных и страшных убийствах девушек. Во втором сезоне Колин Фаррелл и Рейчел Макадамс боролись с коррупцией в силовых структурах Калифорнии. Потом еще были Махершала Али и Стивен Дорфф, которые искали пропавших детей.
И вот, наконец, мы дождались четвертый сезон, действие которого будет происходить на Аляске. В крае вечной мерзлоты загадочным образом пропадают мужчины. За дело берутся две женщины-полицейские.
Молодая актриса Дженна Ортега сразу стала звездой после выхода сериала. Фото: кадр из сериала «Уэнсдэй»
«Уэнсдэй», 2 сезон
В ролях: Дженна Ортега, Эмма Майерс
Рейтинг Кинопоиска: 8,0
Сериал про девочку из знаменитой семейки Аддамс вышел на экраны в ноябре 2022 года и завоевал кучу поклонников (в основном, конечно, поклонниц, причем не очень взрослых). Чего стоит только танец Уэнсдэй, который в свое время не станцевал только ленивый.
Уже в начале 2023 года стало известно о том, что второму сезону проекта быть. Но съемки серьезно задержала забастовка сценаристов, поэтому назвать точную дату выхода пока невозможно. Как сообщил в интервью один из создателей сериала сериала Майлза Миллар, главной темой новых выпусков станут отношения Уэнсдэй и ее мамы - одиозной Мортишии Аддамс.
Спин-офф сериала «Ходячие мертвецы» увидим в 2024 году. Фото: кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил»
«Ходячие мертвецы: Те, кто выжил»
В ролях: Фрэнки Киньонес, Эндрю Линкольн, Данай Гурира
Рейтинг ожидания Кинопоиска: 97%
В мае минувшего года завершились съемки спин-оффа популярного сериала о зомби «Ходячие мертвецы», которые получил приставку «Те, кто выжил» («Выжившие»). Новая история будет посвящена любви двух главных персонажей - Рика и Мишонн.
Пока запланированы лишь шесть серий, первая из которых увидит свет уже в феврале этого года. Напомним, финал оригинала вышел в 2022 году. Фанаты уже получили два спин-оффа проекта — «Ходячие мертвецы: Мертвый город» и «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон».
Вместо Анджелины Джоли и Брэда Питта новыми мистером и миссис Смит будут вот такие персонажи. Фото: кадр из сериала «Мистер и миссис Смит»
«Мистер и миссис Смит»
В ролях: Дональд Гловер, Майя Эрскин, Джон Туртурро
Рейтинг ожидания Кинопоиска: 87%
Кажется, с сюжетом этой шпионской ленты знаком каждый - наемные убийцы, муж и жена, не подозревают о работе друг друга, пока им не заказывают убийства их вторых половинок. На съемках одноименного фильма 2005 года познакомились самые красивые экс-супруги Голлвиуда - Анджелина Джоли и Брэд Питт.
Теперь же наемных убийц сыграют темнокожий Дональд Гловер и Майя Эрскин. Шпионский комедийный сериал должен был выйти раньше, но задержался до февраля 2024 из-за забастовки сценаристов и других творческих работников.
Рейнира Таргариен задаст жару во втором сезоне. Фото: кадр из сериала «Дом Дракона»
«Дом Дракона», 2 сезон
В ролях: Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Рис Иванс, Оливия Кук
Рейтинг Кинопоиска: 8,1
Поклонники фэнтезийной саги «Игры престолов» настолько же ждут второй сезон приквела, насколько ругали и первый сезон.
Итак, борьба между двумя ветвями рода Таргариенов станет еще более кровопролитной, а две женщины - Рейнира и Алисента - будут воевать не на жизнь, а на смерть.
Поклонники турецкого сериала очень ждут русских Серкана и Эду. Фото: ТНТ
«Постучись в мою дверь»
В ролях: Никита Волков, Лиана Гриба, Влад Соколовский, Марина Кравец, Лео Канделаки, Анна Невская
Рейтинг ожидания Кинопоиска: 71%
В 2023 году начались съемки российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь». История довольно проста - девушка из небогатой семьи влюбляется в состоятельного парня.
В нашем варианте главная героиня живет в Москве и работает флористом. Главный герой - конечно, бизнесмен. Ну, и больше времени будет уделено второстепенным персонажам.
Павел Деревянко вернется к роли Славика. Фото: кадр из сериала «Беспринципные»
«Беспринципные», 4 сезон
В ролях: Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Павел Табаков
Рейтинг Кинопоиска: 7,6
Очередной сезон приключений жителей элитного московского района Патриаршие пруды. Некоторые герои (как и актеры) уехали, но им на смену пришли новые персонажи.
«Мажор», 5 сезон
В ролях: Павел Прилучный, Павел Чинарев, Павел Майков
Рейтинг Кинопоиска: 8,2
Павел Прилучный вернется в роли Игоря Соколовского. Мажор, который уже не работает в правоохранительных органах, вместе с дочкой Соней переезжает в Сочи, надеясь забыть о прошлом. Что ему, конечно же, не удастся.
Открыть эко-отлея Соколовский не сможет, пока не разберется с местными авторитетами.