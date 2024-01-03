Самые ожидаемые сериалы 2024 года по версии Teleprogramma.pro

«Настоящий детектив», 4 сезон

В ролях: Джоди Фостер, Кали Рейс, Кристофер Экклстон, Джон Хоукс, Фиона Шоу, Финн Беннетт, Анна Лэмб

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В наступающем году исполнится уже 10 лет с момента выхода на экраны первого сезона «Настоящего детектива» с Мэтью Макконахи и Вуди Харрельсоном, герои которых искали виновного в странных и страшных убийствах девушек. Во втором сезоне Колин Фаррелл и Рейчел Макадамс боролись с коррупцией в силовых структурах Калифорнии. Потом еще были Махершала Али и Стивен Дорфф, которые искали пропавших детей.

И вот, наконец, мы дождались четвертый сезон, действие которого будет происходить на Аляске. В крае вечной мерзлоты загадочным образом пропадают мужчины. За дело берутся две женщины-полицейские.