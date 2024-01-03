Самые ожидаемые сериалы 2024 года по версии Teleprogramma.pro

В четвертом сезоне «Настоящего детектива» преступления будут распутывать на Аляске. Фото: кадр из сериала «Настоящий детектив» (2016-2024)

Собрали зарубежные и российские многосерийные проекты, которые мы ждем в новом году. Спойлер: в основном это новые сезоны любимых сериалов, которые находятся в разработке уже несколько лет.

«Настоящий детектив», 4 сезон

В ролях: Джоди Фостер, Кали Рейс, Кристофер Экклстон, Джон Хоукс, Фиона Шоу, Финн Беннетт, Анна Лэмб

Рейтинг Кинопоиска: 8,6

В наступающем году исполнится уже 10 лет с момента выхода на экраны первого сезона «Настоящего детектива» с Мэтью Макконахи и Вуди Харрельсоном, герои которых искали виновного в странных и страшных убийствах девушек. Во втором сезоне Колин Фаррелл и Рейчел Макадамс боролись с коррупцией в силовых структурах Калифорнии. Потом еще были Махершала Али и Стивен Дорфф, которые искали пропавших детей.

И вот, наконец, мы дождались четвертый сезон, действие которого будет происходить на Аляске. В крае вечной мерзлоты загадочным образом пропадают мужчины. За дело берутся две женщины-полицейские. 

Молодая актриса Дженна Ортега сразу стала звездой после выхода сериала. Фото: кадр из сериала «Уэнсдэй» 

«Уэнсдэй», 2 сезон

В ролях: Дженна Ортега, Эмма Майерс

Рейтинг Кинопоиска: 8,0

Сериал про девочку из знаменитой семейки Аддамс вышел на экраны в ноябре 2022 года и завоевал кучу поклонников (в основном, конечно, поклонниц, причем не очень взрослых). Чего стоит только танец Уэнсдэй, который в свое время не станцевал только ленивый. 

Уже в начале 2023 года стало известно о том, что второму сезону проекта быть. Но съемки серьезно задержала забастовка сценаристов, поэтому назвать точную дату выхода пока невозможно. Как сообщил в интервью один из создателей сериала сериала Майлза Миллар, главной темой новых выпусков станут отношения Уэнсдэй и ее мамы - одиозной Мортишии Аддамс. 

Спин-офф сериала «Ходячие мертвецы» увидим в 2024 году. Фото: кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил»

«Ходячие мертвецы: Те, кто выжил»

В ролях: Фрэнки Киньонес, Эндрю Линкольн, Данай Гурира

Рейтинг ожидания Кинопоиска: 97%

В мае минувшего года завершились съемки спин-оффа популярного сериала о зомби «Ходячие мертвецы», которые получил приставку «Те, кто выжил» («Выжившие»). Новая история будет посвящена любви двух главных персонажей - Рика и Мишонн. 

Пока запланированы лишь шесть серий, первая из которых увидит свет уже в феврале этого года. Напомним, финал оригинала вышел в 2022 году. Фанаты уже получили два спин-оффа проекта — «Ходячие мертвецы: Мертвый город» и «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон».

Вместо Анджелины Джоли и Брэда Питта новыми мистером и миссис Смит будут вот такие персонажи. Фото: кадр из сериала «Мистер и миссис Смит»

«Мистер и миссис Смит»

В ролях: Дональд Гловер, Майя Эрскин, Джон Туртурро

Рейтинг ожидания Кинопоиска: 87%

Кажется, с сюжетом этой шпионской ленты знаком каждый - наемные убийцы, муж и жена, не подозревают о работе друг друга, пока им не заказывают убийства их вторых половинок. На съемках одноименного фильма 2005 года познакомились самые красивые экс-супруги Голлвиуда - Анджелина Джоли и Брэд Питт.

Теперь же наемных убийц сыграют темнокожий Дональд Гловер и Майя Эрскин. Шпионский комедийный сериал должен был выйти раньше, но задержался до февраля 2024 из-за забастовки сценаристов и других творческих работников. 

Рейнира Таргариен задаст жару во втором сезоне. Фото: кадр из сериала «Дом Дракона»

«Дом Дракона», 2 сезон

В ролях: Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Рис Иванс, Оливия Кук

Рейтинг Кинопоиска: 8,1

Поклонники фэнтезийной саги «Игры престолов» настолько же ждут второй сезон приквела, насколько ругали и первый сезон.

Итак, борьба между двумя ветвями рода Таргариенов станет еще более кровопролитной, а две женщины - Рейнира и Алисента - будут воевать не на жизнь, а на смерть.  

Поклонники турецкого сериала очень ждут русских Серкана и Эду. Фото: ТНТ

«Постучись в мою дверь»

В ролях: Никита Волков, Лиана Гриба, Влад Соколовский, Марина Кравец, Лео Канделаки, Анна Невская

Рейтинг ожидания Кинопоиска: 71%

В 2023 году начались съемки российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь». История довольно проста - девушка из небогатой семьи влюбляется в состоятельного парня.

В нашем варианте главная героиня живет в Москве и работает флористом. Главный герой - конечно, бизнесмен. Ну, и больше времени будет уделено второстепенным персонажам.

Павел Деревянко вернется к роли Славика. Фото: кадр из сериала «Беспринципные»

«Беспринципные», 4 сезон

В ролях: Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Павел Табаков

Рейтинг Кинопоиска: 7,6

Очередной сезон приключений жителей элитного московского района Патриаршие пруды. Некоторые герои (как и актеры) уехали, но им на смену пришли новые персонажи. 

«Мажор», 5 сезон

В ролях: Павел Прилучный, Павел Чинарев, Павел Майков

Рейтинг Кинопоиска: 8,2

Павел Прилучный вернется в роли Игоря Соколовского. Мажор, который уже не работает в правоохранительных органах, вместе с дочкой Соней переезжает в Сочи, надеясь забыть о прошлом. Что ему, конечно же, не удастся. 

Открыть эко-отлея Соколовский не сможет, пока не разберется с местными авторитетами. 

 

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