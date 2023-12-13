Виктор Логинов о сериале «Слово пацана»: «Убили людей не вот эти разборки. А наркотики и дешевый алкоголь»

Виктор Логинов, которого зритель помним как Гену Букина — продавца обуви из Екатеринбурга, в реальной жизни больше похож на персонажа из сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана», который привлек внимание общественности и собрал немало критических отзывов за якобы романтизацию тех сложных времен, которые были показаны в криминальной драме.
Кстати, Виктор Логинов снова напомнит о себе в продолжении сериала на ТНТ. На 18 декабря запланирована премьера «Букиных» с Натальей Бочкаревым, Дарьей Сагаловой и Александром Якиным.
Говоря о 80-х годах прошлого столетия, Виктор Логинов дал понять, что сюжет сериала Жоры Крыжовникова как будто списан с его жизни. Когда-то актер был таким же примерным учеником, как мальчуган по кличке Пальто из сериала «Слово пацана». А потом Виктор познакомился со школьными хулиганами и его жизнь стала совершенно другой.
«В сериале показано именно мое время, конец восьмидесятых, когда я тоже учился в старших классах. Мое пальто, моя шапка кроличья», - вспомнил Логинов.
Виктор Логинов. Фото: пресс-служба
Ему, как хорошему ученику навязали сложного подростка, которого только-только выпустили из спецприемника. Виктора попросила подтянуть парнишку по математике. А в итоге Логинов попал не в ту компанию. Познакомившись со школьными хулиганами, он был втянут в уличные разборки и там насмотрелся на всякое. Актер уверен, что критика в адрес сериала Жоры Крыжовникова необоснованна.
«Это был сложный период в жизни! Они убили людей. Не «Слово пацана», не вот эти разборки... А наркотики и дешевый алкоголь», - отметил Виктор Логинов.