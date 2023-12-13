Виктор Логинов о сериале «Слово пацана»: «Убили людей не вот эти разборки. А наркотики и дешевый алкоголь»

Виктор Логинов, которого зритель помним как Гену Букина — продавца обуви из Екатеринбурга, в реальной жизни больше похож на персонажа из сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана», который привлек внимание общественности и собрал немало критических отзывов за якобы романтизацию тех сложных времен, которые были показаны в криминальной драме.

Кстати, Виктор Логинов снова напомнит о себе в продолжении сериала на ТНТ. На 18 декабря запланирована премьера «Букиных» с Натальей Бочкаревым, Дарьей Сагаловой и Александром Якиным.

Говоря о 80-х годах прошлого столетия, Виктор Логинов дал понять, что сюжет сериала Жоры Крыжовникова как будто списан с его жизни. Когда-то актер был таким же примерным учеником, как мальчуган по кличке Пальто из сериала «Слово пацана». А потом Виктор познакомился со школьными хулиганами и его жизнь стала совершенно другой.