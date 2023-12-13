Канал «Пятница!» начнет снимать сериалы

Генеральный директор Николай Картозия заявил. Что связано это с уходом голливудского кино из России. Люди стали чаще смотреть отечественные картины, а их качество в последнее время выросло.

«3 студия» уже начала работу над тремя сериалами «Шеф» для «Пятницы!», «Второй брак» и «Главный герой» для ТНТ.

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