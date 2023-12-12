Новый сезон сериала «Тайны следствия 23» стартует с 18 декабря

23-й сезон популярного сериала «Тайны следствия» выйдет на канале «Россия» с 18 декабря. В главной роли традиционно предстанет актриса Анна Ковальчук.

На этот раз у Марии Сергеевны появится ухажер (Сергей Перегудов), которого она не будет воспринимать всерьез. Страсти будут кипеть в личной жизни и у других сотрудников оперативного отдела.

«Меня очень волнует, что сценаристы замечательного нашего Олега Платонова вдруг соединили с психологом, которая появилась в прошлом сезоне», - заинтриговала Ковальчук.

Посмотрим, чем закончится эта история. И обретет ли главная героиня свое женское счастье.

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