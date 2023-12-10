Дочь Пересильд о сериале «Слово пацана»: «Мама плакала во весь голос, я даже испугалась»

Дочь известной актрисы Юлии Пересильд Анна тоже пошла по стопам мамы. 14-летняя девочка сыграла главную роль в сериале «Слово пацана», о котором сейчас не говорит только ленивый.

Аня заявила, что мама плакала при просмотре картины. Ей очень понравилось, в некоторых моментах Юлия не могла сдержать слезы.

«Пятую серию я смотрела с мамой. И в первый раз видела, как мама плакала во весь голос, я даже испугалась», - заявила она в соцсетях.

При этом Аня подчеркнула, что ей понравился опыт сниматься в кино. Хочет еще.

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