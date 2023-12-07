Дочь Сергея Жукова Ника о роле в сериале «Плакса»: «Я решила отказаться от карандаша для слез»

На канале СТС выйдет сериал «Плакса», в который вложил свои силы солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков.

История расскажет про девочку Машу, которую затравили в школе. В картине снимется дочь Жукова Ника. Говорит, что работа далась ей сложно.

«У меня было два коуча: один работал с нами во время подготовки к съемкам, а второй помогал мне с самыми сложными, эмоциональными сценами, — вспоминает Ника. — Я решила отказаться от карандаша для слез».

Возлюбленного главной героини в сериале сыграет певец Ваня Дмитриенко. В сериале также приняла участие Юлия Гаврилина.

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