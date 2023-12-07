Экс-жена Крыжовникова о съемках с Богомоловым в сериале «Кеша должен умереть»: «Не очень любит работать с незнакомыми людьми»

Юлия Александрова получила одну из ярких ролей в сериале «Кеша должен умереть». Она предстала в образе одной из бывших жен архитектора Иннокентия Мельникова, героя Константина Богомолова. В свежем интервью актриса призналась, что, попав на проект, она не проходила пробы на другие роли. Ее сразу же утвердили, хотя Александрова попала в самый последний этап кастинга. Съемки сериала «Кеша должен умереть» на тот момент вот-вот должны были стартовать.

Также в беседе с журналистами Юлия рассказала о том, какого это, оказаться на одной съемочной площадке с мужем Ксении Собчак.

«Насколько я знаю, Константин Юрьевич не очень любит работать с незнакомыми людьми, а мы до «Кеши» знакомы не были, и он всячески избегал проб с незнакомцами. Но меня все же пригласили на кастинг и практически в тот же вечер утвердили», — призналась Александрова.

Свой персонаж актриса считает легким, как ветерок, который залетает в ту или иную сцену. По словам Юлии, ей нравилось то, как смешно Константин Богомолов показывал на репетициях сцены актерам, делал он это очень талантливо.

По материалам OK