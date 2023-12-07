Режиссер «Букиных» Андрей Никифоров: «Даша со Светкой сами штурмовали трехметровые заборы, забирались на водонапорную башню»

Режиссер нового сериала «Букины» Андрей Никифоров рассказал, что на самом деле происходило на съемочной площадке. Картину больше не снимали как ситком, все происходило практически по-настоящему.

«Даша со Светкой сами штурмовали трехметровые заборы, забирались на водонапорную башню. Но самым сложным неожиданно оказался поцелуй Гены и Наташи», — рассказал он Teleprogramma.pro.

Вспомните, в сериале «Счастливы вместе» герои Логинова и Бочкаревой ни разу не целовались, несмотря на то что они играли мужа и жену. В «Букиных» долгожданное событие произойдет.

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