Звезда «Счастливы вместе» Александр Якин: «Когда я читал сценарий «Букиных» - мне показалось, что это не совсем про это»

Звезда «Счастливы вместе» Александр Якин в сериале «Букины». Фото: ТНТ

Актер заявил, что там все будет по-другому.

Звезда сериала «Счастливы вместе» Александр Якин рассказал, что изначально удивился, когда продюсеры дали ему сценарий для съемок продолжения популярной картины. 

«Когда я читал сценарий, мне показалось, что это не совсем Букины. Другие ситуации, другие герои», - рассказал актер Teleprogramma.pro.

Например, сцена с его сестрой Светкой - героиня «Букиных» будет драматично плакать, чего никогда не было в «Счастливы вместе».

Да и сам Ромка (герой Якина) получится не совсем таким, каким мы его привыкли видеть.

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