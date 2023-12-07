Звезда «Счастливы вместе» Александр Якин: «Когда я читал сценарий «Букиных» - мне показалось, что это не совсем про это»

Звезда сериала «Счастливы вместе» Александр Якин рассказал, что изначально удивился, когда продюсеры дали ему сценарий для съемок продолжения популярной картины.
«Когда я читал сценарий, мне показалось, что это не совсем Букины. Другие ситуации, другие герои», - рассказал актер Teleprogramma.pro.
Например, сцена с его сестрой Светкой - героиня «Букиных» будет драматично плакать, чего никогда не было в «Счастливы вместе».
Да и сам Ромка (герой Якина) получится не совсем таким, каким мы его привыкли видеть.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»