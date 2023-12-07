Как создавали «Букиных»: горькие слезы Светки, недостроенный дом Гены, турецкие сериалы Даши и новые соседи

Мы снова встретимся с семьей Букиных 10 лет спустя. И, конечно, всем интересно, что же с ними случилось! Давайте разбираться.

Гена больше не продавец обуви. Но из родной обители он далеко не ушел. Гена теперь директор обувного магазина. В соответствии со своим новым статусом он поменял и жилье, поменяв двухэтажную квартиру на загородный дом. Конечно же, недостроенный.

Даша все так же не любит работать и готовить. Она привычно сидит на диване перед телевизором, но только вместо «Дома-2» теперь «Постучись в мою дверь», «Великолепный век» и другие шедевры турецкого кинематографа. А еще Даша увлечется онлайн-марафонами, получит диплом таролога и даже попробует на этом заработать.

Света исполнила свою мечту: вышла замуж, уехала в Москву и родила ребенка. Однако семейная жизнь у дочки Букиных не задалась: она развелась и вернулась в родительский дом вместе с дочерью. Так что у Гены и Даши появился отличный шанс почувствовать себя в новых ролях: дедушки и бабушки. А для Светы открываются новые горизонты: как в личной жизни, так и в карьере.

Рома попытался стать бизнесменом, однако идея с прокатом детских машинок прогорела. В итоге он вернулся жить к родителям и устроился работать в обувной магазин Гены, где внезапно для себя ввязался в любовный треугольник.

А что с соседями? Поскольку Букины переехали, было бы странно, если бы семейство Полено переехало вслед за ними. Так теперь у Гены и Даши новые соседи: стоматолог Валера и кондитер Катя – интеллигентные и зажиточные люди, которые не очень-то рады столь близкому существованию с веселой семейкой.

Первый поцелуй Гены и Даши