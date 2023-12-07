Как создавали «Букиных»: горькие слезы Светки, недостроенный дом Гены, турецкие сериалы Даши и новые соседи

В 2023 году стало модно переснимать сериалы, которые когда-то пользовались большим успехом. Канал ТНТ решил не отставать от тренда и взялся за возрождение комедийного сериала «Счастливы вместе». Правда, теперь он будет называться «Букины».
Это будет продолжение культовой истории про продавца обуви из Екатеринбурга и его семью.
Журналисты Teleprogramma.pro подглядели - как создавался сериал.
Идея Тины Канделаки
Кадр из сериала «Букины». Фото: ТНТ
Идея перезагрузки истории и создания нового сериала во Вселенной Букиных принадлежит директору телеканала ТНТ Тине Канделаки. Именно она обратилась к Сарику Андреасяну с просьбой вернуть на экраны культовую семью.
Режиссер и продюсер согласился вдохнуть новую жизнь в проект только при одном условии: если получится собрать всю четверку исполнителей главных ролей.
«Я понимал, что снимать это имеет смысл только при условии, что все актеры согласятся. Поэтому прежде, чем писать сценарий, я встретился с каждым из актеров, чтобы заручиться их согласием. Каждый из них сказал, что прошло уже 10 лет и сериал для них – очень яркая часть жизни.
Уже в конце съемок «Счастливы вместе» у них была накоплена усталость от проекта и героев, но сейчас, спустя 10 лет, было бы здорово это повторить. Я объяснил актерам, что мы планируем снимать продолжение сериала, как кино, уже не будет элементов ситкома: картонных декораций и закадрового смеха. Конечно, это их тоже подкупило», – рассказывает Сарик Андреасян.
Уже не ситком
Кадр из сериала «Букины». Фото: ТНТ
Поскольку жанр классического ситкома сейчас устарел, «Букины» получили новую оболочку. Теперь сериал про Гену, Дашу, Рому и Свету будет выглядеть как продукт своего времени: классная комедийная история в духе ТНТ.
«Наша история – это даже не комедия в чистом виде, тут есть и лиричные моменты, и элементы драмы. Сам юмор проекта, который, безусловно, остается важнейшей его частью, мы тоже старались делать более реалистичным.
Тут важен и сюжетный момент: наши герои повзрослели, и нельзя об этом забывать. Поэтому не хотелось, чтобы Светка или Ромка шутили так, как 10-15 лет назад. Мы хотели протянуть эту эволюцию героев, чтобы это смотрелось адекватно относительно их нынешнего состояния», – делится режиссер проекта Андрей Никифоров.
Без трудностей не обошлось
Кадр из сериала «Букины». Фото: ТНТ
На бумаге это было понятно сразу, а вот когда дело дошло до съемок, без трудностей не обошлось. Актеры слишком привыкли существовать именно в ситкомовском формате, поэтому потребовалось время, чтобы им удалось встроить органику своих героев в новый формат повествования.
Например, Александр Якин долго не мог понять, как ему играть нового Рому Букина, поэтому где-то приходилось смешивать героя со своим же персонажей из сериала «Восьмидесятые», чтобы добиться органичного существования.
«Когда я читал сценарий, мне показалось, что это не совсем Букины. Другие ситуации, другие герои. Но у меня идет такой шлейф еще с того пластикового ситкома, хочется сказать: «а он бы так не сделал». Но авторы и креативные продюсеры объясняли нам, что герои теперь немножко другие.
Например, когда мы снимали сцену, где Света плачет, это было очень непривычно. Она ведь плакала и в прошлом сериале, но там это было карикатурное «хнык-хнык», а тут она просто семь дублей подряд стояла со слезами на глазах», – говорит Александр Якин.
Если говорить о каких-то референсах, то «Букины» в какой-то степени будут похожи на «Американскую семейку», но без элементов мокьюментари (псевдодокументальный фильм - прим. ред.). Эта фишка останется другому культовому проекту ТНТ – «Реальным пацанам».
Какой будет сюжет
Кадр из сериала «Букины». Фото: ТНТ
Мы снова встретимся с семьей Букиных 10 лет спустя. И, конечно, всем интересно, что же с ними случилось! Давайте разбираться.
Гена больше не продавец обуви. Но из родной обители он далеко не ушел. Гена теперь директор обувного магазина. В соответствии со своим новым статусом он поменял и жилье, поменяв двухэтажную квартиру на загородный дом. Конечно же, недостроенный.
Даша все так же не любит работать и готовить. Она привычно сидит на диване перед телевизором, но только вместо «Дома-2» теперь «Постучись в мою дверь», «Великолепный век» и другие шедевры турецкого кинематографа. А еще Даша увлечется онлайн-марафонами, получит диплом таролога и даже попробует на этом заработать.
Света исполнила свою мечту: вышла замуж, уехала в Москву и родила ребенка. Однако семейная жизнь у дочки Букиных не задалась: она развелась и вернулась в родительский дом вместе с дочерью. Так что у Гены и Даши появился отличный шанс почувствовать себя в новых ролях: дедушки и бабушки. А для Светы открываются новые горизонты: как в личной жизни, так и в карьере.
Рома попытался стать бизнесменом, однако идея с прокатом детских машинок прогорела. В итоге он вернулся жить к родителям и устроился работать в обувной магазин Гены, где внезапно для себя ввязался в любовный треугольник.
А что с соседями? Поскольку Букины переехали, было бы странно, если бы семейство Полено переехало вслед за ними. Так теперь у Гены и Даши новые соседи: стоматолог Валера и кондитер Катя – интеллигентные и зажиточные люди, которые не очень-то рады столь близкому существованию с веселой семейкой.
Первый поцелуй Гены и Даши
Кадр из сериала «Букины». Фото: ТНТ
80% съемочного процесса сериала «Букины» проходили на натуре, а не в павильоне, чему актеры были неимоверно рады. Для Виктора Логинова, Натальи Бочкаревой, Александра Якина и Дарьи Сагаловой было очень непривычно «выгуливать» своих персонажей, но все от это получали искреннее удовольствие. Поэтому если вдруг вставал вопрос о необходимости сделать какой-нибудь трюк, все с охотой за него брались.
«Витя с Максимом (Логинов и Лагашкин) прыгали с лодки в воду, Наташа с Дашей (Бочкарева и Сагалова) сами штурмовали трехметровые заборы, забирались на водонапорную башню.
Но самым сложным неожиданно оказался поцелуй Вити и Наташи. Несмотря на то, что они играли супругов столько лет, они до этого никогда не целовались! Так что на наших съемках это случилось впервые», – рассказывает режиссер «Букиных» Андрей Никифоров.
Премьера «Букиных» состоится на телеканале ТНТ 18 декабря, авторы обещают 10 эпизодов по 24 минуты. И если они будут иметь успех, то зрителей почти наверняка ждет продолжение истории семейки, все члены которой, несмотря ни на что, всегда остаются счастливы вместе.
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