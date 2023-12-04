Сериал «Букины» выйдет на ТНТ с 18 декабря

Сериал «Букины» на канале ТНТ начнут показывать с 18 декабря в 20:00. Нас ждет полная перезагрузка жизни любимых героев — Даши, Гены и их детей.
По сюжету события начнут развиваться через 10 лет после окончания сериала «Счастливы вместе». Дочка Букиных, Светка, выйдет замуж, но разведется, а сын Рома откроет бизнес, но он у него не пойдет.
Кстати, бывшего супруга Светы сыграет Тимур Батрутдинов, а в лице нового возлюбленного предстанет Михаил Тарабукин.
Исполнитель роли Гены Букина, Виктор Логинов, заявил, что его герой не изменится. Его мировоззрение останется прежним.
«Но у Гены произошел некий карьерный рост: из продавца он стал директором магазина», — уточнил актер.
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