Сериал «Букины» выйдет на ТНТ с 18 декабря

Сериал «Букины» на канале ТНТ начнут показывать с 18 декабря в 20:00. Нас ждет полная перезагрузка жизни любимых героев — Даши, Гены и их детей.

По сюжету события начнут развиваться через 10 лет после окончания сериала «Счастливы вместе». Дочка Букиных, Светка, выйдет замуж, но разведется, а сын Рома откроет бизнес, но он у него не пойдет.