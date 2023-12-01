Режиссер «Склифосовского» об одиннадцатом сезоне сериала: «Очень надеюсь, что новые серии не разочаруют»

Самые преданные поклонники сериала «Склифосовский», который показывает телеканал «Россия», уже получили доступ к новым сериям одиннадцатого сезона медицинской драмы на платформе «Смотрим».

Создатели фильма обещают, что, как и предыдущие сезоны, новый «Склифосовский» тоже порадует зрителей сюжетными перипетиями. В центре событий вновь окажется хирург Брагин, роль которого исполняет Максим Аверин ЧП, в которые он попадает, заденут и его жену, нейрохирурга Марину. Ее на экране воплощает актриса Мария Куликова.

«Я очень надеюсь, что новые серии не разочаруют поклонников. В этом сезоне зрители увидят изменения в личной жизни Кости Лазарева, новую девушку доктора Куликова, стремительный бурный роман хирурга Волошина», — поделилась режиссер сериала Юлия Краснова.

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