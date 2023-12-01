Янковский сыграет Раскольникова в сериале по мотивам романа Достоевского «Преступление и наказание»

В последние дня ноября завершились съемки нового сериала по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Премьеру семисерийной адаптации романа Федора Достоевского от «Плюс Студии» и Zoom Production покажет «Кинопоиск».

Действие картины разворачивается в XXI веке, но главные герои все те же, хорошо знакомые нам по бессмертному произведению Федора Михайловича Достоевского.

Родиона Раскольникова в сериале сыграл продолжатель известной династии Янковских — Иван Янковский. Сестру Раскольникова, Дуню, воплотила на экране Любовь Аксенова, Соню Мармеладову — Алена Михайлова, старуху-процентщицу — Ела Санько.