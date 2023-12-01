Янковский сыграет Раскольникова в сериале по мотивам романа Достоевского «Преступление и наказание»

В последние дня ноября завершились съемки нового сериала по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Премьеру семисерийной адаптации романа Федора Достоевского от «Плюс Студии» и Zoom Production покажет «Кинопоиск».
Действие картины разворачивается в XXI веке, но главные герои все те же, хорошо знакомые нам по бессмертному произведению Федора Михайловича Достоевского.
Родиона Раскольникова в сериале сыграл продолжатель известной династии Янковских — Иван Янковский. Сестру Раскольникова, Дуню, воплотила на экране Любовь Аксенова, Соню Мармеладову — Алена Михайлова, старуху-процентщицу — Ела Санько.
Ела Санько в роли старухи-процентщицы. Фото: пресс-служба
Снимали сериал в Санкт-Петербурге, в местах, которые хорошо знакомы тем, кто читал романы Федора Достоевского. На набережной реки Фонтанки и канала Грибоедова, на улице Декабристов и у «Дома Раскольникова» на Гражданской, возле Никольского рынка и Новой Голландии.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».