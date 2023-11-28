Селиванов из «Реальных пацанов» о возможном продолжении сериала: «Возможно, будут какие-то новогодние спешлы»

Владимир Селиванов в свежем интервью рассказал журналистам о том, ждать ли продолжения сериала «Реальные пацаны». Такой вопрос возник не просто так. Дело в том, что раньше Николай Наумов (Колян, - Прим. Ред.) не раз говорил о том, что проект вот-вот подойдет к своему логическому завершению, после чего на ТНТ выходили все новые и новые сезоны.

На этот раз было объявлено, что этот сезон «Реальных пацанов» точно станет финальным. Однако у журналистов возникли некоторые подозрения, что это может быть не так.

Иллюзии на этот счет развеял сам Владимир Селиванов, который заверил, что продолжения «Реальных пацанов» точно не будет. Правда, он не исключил, что может быть у сценаристов и продюсеров возникнет желание снять какие-то новогодние серии, но это уже будет за рамками сезона.