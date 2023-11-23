Второй сезон сериала «Сестры» выйдет с 12 декабря

Героини Анны Котовой, Ангелины Стречиной и Лины Миримской во втором сезоне сериала «Сестры» погрузятся в мир бизнеса. По наследству им достался региональный автосервис, теперь девушкам нужно вникнуть в нюансы, чтобы заработать деньги.

Ожидается, что продолжение сериала выйдет на START с 12 декабря.

«Оля больше не учительница, а очень экстравагантная женщина. А еще такая дрянь редкостная оказывается иногда», - поделилась своими впечатлениями Лина Миримская.

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