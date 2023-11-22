Премьера сериала «Букины» на ТНТ состоится 18 декабря

Телеканал ТНТ объявил о премьере сериала «Букины». Она состоится уже 18 декабря в 20:00. «Букины» — это не просто ситком, это рейтинговый проект, возвращение которого стало приятным сюрпризом для телезрителей. Поклонников ждет продолжение истории о знаменитой семье из Екатеринбурга. Помимо полюбившихся персонажей будут и новые герои. К примеру, Букиным придется привыкать к новым соседям — ими окажется пара стоматологов, Валерий и Екатерина. По своей натуре они совсем не похожи на хитрых Дашу и Гену.

Валерия сыграет Максим Лагашкин, его партнершей станет Екатерина Стулова. Актриса уже дала понять, что безумно рада тому, что их с Максимом пригласили сняться в продолжении ситкома «Букины». Кстати, они не только партнеры по съемках, в жизни Максим и Екатерина еще и муж и жена.

Стулова дала понять, что юмор в сериале будет прежним, он строится на том, что семья Букиных и их новые соседи-стоматологи будут находиться в разных социальных позициях. Неизменно и то, что Букины остаются Букиными. За небольшим исключением, Гена и Даша наконец-то отправили детей Рому и Свету во взрослую жизнь. И теперь мечтают пожить для себя. Однако их идиллия будет нарушена. Повзрослевшие дети снова напомнят о себе, приехав в гости к родителям.

К своим ролям в сериале вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Александр Якин и Дарья Сагалова.