Сбежавший из России Семен Трескунов: «В «Ивановых-Ивановых» я снялся только ради денег»

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Семен Трескунов сбежал из России на фоне сложной мировой ситуации и сейчас живет в Испании. На родину он возвращаться не планирует. Более того, актер нелицеприятно высказывается в адрес своих соотечественников.

«Я реально знаю много россиян, которые обожают сериал «Ивановы-Ивановы». Они говорят, что это лучшее, что можно посмотреть после работы. Я сам так не считаю. Я пошел в проект только из-за денег», - заявил признанной в России иноагенту Екатерине Гордеевой*.

Актер уточнил, что действительно сам принимал решение, но руководствовался исключительно финансовой составляющей, не более.

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