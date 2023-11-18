Екатерина Волкова: «В сериал «Воронины» меня утвердили со сто какой-то попытки»

Известная актриса Екатерина Волкова призналась, что далеко не сразу попала в сериал «Воронины», который сделал ее популярной на всю страну. По ее словам, ей пришлось долго повозиться с этим вопросом.

«Там было много кастингов, меня взяли со сто какой-то попытки. У режиссера было одно видение, у канала другое, у продюсера третье. Где-то они сошлись, сняли пилот. Но потом снова пошли разногласия. И мне сказали, что я не подхожу. Мол, не подхожу на роль матери трех детей в 26 лет.

Через полгода мне позвонили и снова вызвали на площадку. Было пять актрис на эту роль, меня пустили на кастинг последней. Я весь день просидела перед дверями», - рассказала Волкова в разговоре Светлане Бондарчук.