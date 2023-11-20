Появление Елены Воробей, съемки на севере и не только: как снимали новый сезон сериала «Полярный»

20 ноября на канале ТНТ выйдут новые серии «Полярного» – популярной комедии о бывшем бандите Вите Мяснике, сбежавшем на север и нашедшем там самого себя. Эту премьеру точно не стоит пропускать и вот почему:
Витя Мясник – теперь мэр?
Главный герой «Полярного» Витя Мясник (Михаил Пореченков) – бандит в завязке, которого угораздило спрятаться от бывших подельников в маленьком северном городке.
В первых двух сезонах он осваивался на новом месте, заслуживал уважение местных, да еще и получил репутацию борца за справедливость. Кроме того, Витя обзавелся семьей. Впрочем, покой ему только снится.
В третьем сезоне создатели сразу заходят с козырей: бесследно исчезает уже знакомый зрителям изворотливый политик Новиков, блестяще сыгранный Яном Цапником. Поэтому кресло городского головы приходится занять неофициальному управленцу Полярного Вите Мяснику.
Очевидно, что решать любые проблемы он привык, исходя из собственных представлений о прекрасном, а не основываясь на актуальном законодательстве. Куда заведет Витю его политическая карьера? Чтобы узнать это, нужно обязательно посмотреть сериал!
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Внезапный камбэк Елены Воробей
Для всех, кто вырос в 90-е и 2000-е имя пародистки в первую очередь ассоциируется с уморительным номером: «Ну, возьмите меня!». В кино же Воробей снималась мало, хотя она и профессиональная актриса.
Впрочем, Елена не скрывает, что с фильмами и сериалами у нее как-то не складывалось, поэтому после проб в «Полярный» она не рассчитывала на успех, но все сложилось иначе.
Елена Воробей в сериале «Полярный». Фото: канал ТНТ
По сюжету счастливую семью Вити Мясника ждет испытание: к нему приедет в гости теща, ее как раз и играет Елена Воробей. У новой родственницы отвратительный характер: женщина пытается строить всех подряд, включая новоявленного зятя.
Причем ей даже не приходится повышать голос, напротив тихий тембр скорее вызывает ощущение ужаса (по словам Елены, это ее собственная фишка). Самое забавное, что у экранных зятя (Пореченков) и тещи (Воробей) небольшая разница в возрасте – всего два года. Более того, когда-то они вместе учились в Петербурге. Но это же кино, и в нем возможно все!
Привет с русского Севера!
Полярный – реально существующий населенный пункт, расположенный на берегу Баренцева моря. По официальным данным, в нем живут около 12 тысяч человек. Очевидно, что климатические условия там очень жесткие.
Съемки сериала проходят в основном не в самом Полярном, но снега, льда и холода все равно достаточно. В конце концов, главная площадка киношников – Кировск, город побольше, но также в Мурманской области.
Какой Север без северных оленей. Фото: канал ТНТ
Актеры и продюсеры не скрывают, что за несколько лет работы над проектом они испытали на себе весь экстрим и теперь точно знают, как согреться зимой. В ход идут меховые стельки для обуви, несколько слоев одежды, в том числе и верхней.
Героям в кадре порой тоже приходится непросто. Так что жителям куда менее северных регионов всегда интересно посмотреть на то, как персонажи справляются с суровым минусом. Ну а зрители, привыкшие к полярной ночи, точно рады узнать самих себя.
Иван Охлобыстин в сериале «Полярный». Фото: канал ТНТ
Никогда не поздно начать заново
История Вити Мясника вдохновляет, ведь этому человеку удалось круто повернуть свою судьбу, да еще и сделать это несколько раз. В 90-е годы он был типичным братком, но в итоге нашел способ завязать с преступным бизнесом, а не оказаться в местах не столь отдаленных или того хуже – на кладбище.
Сначала он организовал успешную ферму по производству экологически чистых продуктов, а когда пришлось бежать от бывших «коллег», Витя не опустил руки, а начал все заново в Полярном. Его пример только лишний раз доказывает, что найти себя никогда не поздно, а сделать это можно вот уж действительно в неожиданном месте!
Михаил Пореченков в сериале «Полярный». Фото: канал ТНТ
Морозный ответ осенней хандре
Мы и без всяких британских ученых знаем, что осенью и зимой очень легко впасть в апатию. Впрочем, исследования на эту тему имеются, а специалисты даже выделяют отдельное сезонное аффективное расстройство (САР) – заболевание, характеризующееся снижением работоспособности, постоянным плохим настроением и нередко самой настоящей депрессией.
Обычно оно возникает в холодное время года, причем обитатели северных широт в разы чаще подвержены САР. Способов профилактики немало, и просмотр комедий - один из них. «Полярный» идеально подходит, тем более его герои никакими сезонными расстройствами не страдают!