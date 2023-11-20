Появление Елены Воробей, съемки на севере и не только: как снимали новый сезон сериала «Полярный»

20 ноября на канале ТНТ выйдут новые серии «Полярного» – популярной комедии о бывшем бандите Вите Мяснике, сбежавшем на север и нашедшем там самого себя. Эту премьеру точно не стоит пропускать и вот почему:

Витя Мясник – теперь мэр?

Главный герой «Полярного» Витя Мясник (Михаил Пореченков) – бандит в завязке, которого угораздило спрятаться от бывших подельников в маленьком северном городке.

В первых двух сезонах он осваивался на новом месте, заслуживал уважение местных, да еще и получил репутацию борца за справедливость. Кроме того, Витя обзавелся семьей. Впрочем, покой ему только снится.

В третьем сезоне создатели сразу заходят с козырей: бесследно исчезает уже знакомый зрителям изворотливый политик Новиков, блестяще сыгранный Яном Цапником. Поэтому кресло городского головы приходится занять неофициальному управленцу Полярного Вите Мяснику.

Очевидно, что решать любые проблемы он привык, исходя из собственных представлений о прекрасном, а не основываясь на актуальном законодательстве. Куда заведет Витю его политическая карьера? Чтобы узнать это, нужно обязательно посмотреть сериал!

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Внезапный камбэк Елены Воробей

Для всех, кто вырос в 90-е и 2000-е имя пародистки в первую очередь ассоциируется с уморительным номером: «Ну, возьмите меня!». В кино же Воробей снималась мало, хотя она и профессиональная актриса.

Впрочем, Елена не скрывает, что с фильмами и сериалами у нее как-то не складывалось, поэтому после проб в «Полярный» она не рассчитывала на успех, но все сложилось иначе.