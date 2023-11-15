Рыжий найденыш, роман между актерами и внезапные пасхалки: 5 интересных фактов о новом сериале «Соседка»

Никогда не знаешь, кто поселится у тебя через стенку. Жизнь главного героя комедийного сериала «Соседка» изменилась раз и навсегда после того, как рядом с ним появилась новая соседка - очень яркая девушка. Посмотреть это романтическую историю можно будет с 20 ноября, а пока делимся интересными фактами о сериале.
В главных ролях – бывшие влюбленные
Кадр из сериала «Соседка». Фото: канал ТНТ
Сериал «Соседка» рассказывает об отношениях между скромным московским интеллигентом Федором и бойкой покорительницей Москвы, провинциалкой Аленой. Федор любит тишину, спокойствие и жизнь по расписанию. Алена – громкая и шумная, неспособная усидеть на одном месте, она не строит далеко идущих планов на будущее.
Но противоположности притягиваются, и парень сразу же начинает интересоваться соседкой. Увы, на пути к сердцу девушки стоит серьезное препятствие – бывший муж Серега, так и не смирившийся с разводом.
Роль Федора досталась Егору Корешкову, а Алену играет Юлия Хлынина. Актеры никогда не снимались вместе, однако в прошлом встречались. После расставания у каждого сложилась удачная личная жизнь: Юлия вышла замуж за бизнесмена Алексея Милевского, а Егор женился на актрисе Дарье Авратинской.
Корешков и Хлынина были не против сняться в сериале вместе, встретились на читке сценария и поначалу чувствовали себя немного странно, но потом привыкли и отлично сработались.
Как у актера-котенка появились любящие хозяева
Кадр из сериала «Соседка». Фото: канал ТНТ
В одной из сцен «Соседки» Федор спасает маленького рыжего котенка, залезшего на высокое дерево. Пушистого актера нашли в приюте, и создатели сериала с самого начала надеялись, что малыш понравится кому-то из съемочной группы или зевак, наблюдающих за работой артистов, и обретет семью. Все так и вышло, хотя не обошлось без драмы.
Сначала питомца унесли дети, живущие в доме, в котором шли съемки. Они уверили продюсеров, что родители разрешили им взять котенка. Однако два часа спустя выяснилось, что «добро» никто не давал, поэтому животное вернулось обратно, к съемочной группе.
Ситуацию спас Егор Корешков. Оказалось, что родственники его жены горят желанием завести кота. Рыжика теперь зовут Мэйсон, его очень любят, и за время, прошедшее после окончания съемок, он успел стать настоящим хозяином дома.
Что общего у сериала «Соседка» и советского фильма «Берегись автомобиля»
Кадр из сериала «Соседка». Фото: канал ТНТ
Продюсер проекта Ирина Аркадьева не скрывает, что во время работы над сериалом съемочная группа ориентировалась на старые советские комедии, стараясь передать свойственные им атмосферу и настроение. Главным источником вдохновения стала комедия Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».
Более того, действие «Соседки», по замыслу создателей сериала, должно было происходить в том же дворе, что и в «Берегись автомобиля», - речь идет о месте, где жил персонаж Андрея Миронова, и откуда Юрий Деточкин лишь с третьей попытки угнал заветную «Волгу».
Но оказалось, что более чем за полвека вблизи этого двора построили мосты, поэтому он стал выглядеть совсем иначе. Рядом была найдена подходящая «сталинка», куда и «поселили» Федора и Алену. Кстати, интересно, что квартира главного героя, показанная в фильме, действительно находится в этом доме. Ее жильцы выехали на месяц и предоставили свою недвижимость в распоряжение киношников.
Мемы, пасхалки и другие смешные отсылки
Кадр из сериала «Соседка». Фото: канал ТНТ
Внимательные зрители заметят в сериале отсылки к интернет-мемам. Идея добавить подобные «пасхалки» появилась после того, как на проект был утвержден режиссер Байбулат Батуллин. Дело в том, что в 2013-м году он случайно снял мем «А я думала, сова», набравший миллионы просмотров.
Самой «совы» в сериале нет, зато узнаются многие другие смешные ролики. Например, в одной из сцен Серега (Алексей Чадов) безуспешно ищет всех – так же, как делал это герой Джона Траволты в «Криминальном чтиве». А в другой сцене полицейский с удовольствием уплетает котлетки из мака… с пюрешкой, конечно!
Модель ракеты с Байконура и другие уникальные вещи
Кадр из сериала «Соседка». Фото: канал ТНТ
Несмотря на то, что Федор обитает в реальной квартире, реквизиторам пришлось постараться, чтобы наполнить его дом необычными деталями. По сюжету, покойный отец персонажа был космонавтом, поэтому у него дома много вещей, связанных с покорением вселенной. И это – не только фотография Гагарина.
Реквизитор сериала Карина Максимова рассказывает, что нашла модель ракеты из 70-х. Такие выпускали ограниченных тиражом и дарили сотрудникам Байконура. Киношники взяли модель в аренду для съемок. «Старинные» стулья, которые внезапно оказываются в центре повествования одной из серий, нашли на «Авито».
На самом доме висит мемориальная табличка – ее изготовили на заказ, а портретный барельеф на ней сделан с фотографии отца продюсера Ирины Аркадьевой.
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