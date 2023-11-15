Рыжий найденыш, роман между актерами и внезапные пасхалки: 5 интересных фактов о новом сериале «Соседка»

Сериал «Соседка» рассказывает об отношениях между скромным московским интеллигентом Федором и бойкой покорительницей Москвы, провинциалкой Аленой. Федор любит тишину, спокойствие и жизнь по расписанию. Алена – громкая и шумная, неспособная усидеть на одном месте, она не строит далеко идущих планов на будущее.

Но противоположности притягиваются, и парень сразу же начинает интересоваться соседкой. Увы, на пути к сердцу девушки стоит серьезное препятствие – бывший муж Серега, так и не смирившийся с разводом.

Роль Федора досталась Егору Корешкову, а Алену играет Юлия Хлынина. Актеры никогда не снимались вместе, однако в прошлом встречались. После расставания у каждого сложилась удачная личная жизнь: Юлия вышла замуж за бизнесмена Алексея Милевского, а Егор женился на актрисе Дарье Авратинской.

Корешков и Хлынина были не против сняться в сериале вместе, встретились на читке сценария и поначалу чувствовали себя немного странно, но потом привыкли и отлично сработались.

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