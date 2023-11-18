Знаменитые советские преступники, ставшие прототипами героев популярной сериальной эпопеи «Мосгаз»

Каждый сезон был посвящен резонансному, поражающему жестокостью или криминальным креативом преступлению. 13 ноября в эфир вышел финальный, девятый сезон - «Последнее дело Черкасова». И потому «Телепрограмма» вспоминает самые громкие уголовные дела, которые легли в основу сценария. Вдруг у вас возникнет желание пересмотреть этот детектив?
Мосгаз, серийный маньяк (1-й сезон)
Фото: Widmedia Commans, фото: Первый канал
По названию этого сезона именовали и всю серию детективов про Черкасова. Это была история про одного из первых официально классифицированных в СССР серийных маньяков - Владимира Ионесяна по прозвищу Мосгаз (Максим Матвеев). Так душегуб представлялся, когда звонил в квартиры людей и убивал их с 1963 по 1964 год. Камер на подъездах не было, поэтому сыщикам (как и Черкасову в сериале) пришлось попотеть, прежде чем выйти на след маньяка. Он зверски казнил жертв в стиле Родиона Раскольникова то топором, то ножом, а для близких придумал легенду, что служит майором КГБ под прикрытием и поэтому скрытно ведет себя, и к 26 годам жизни угробил пятерых человек.
Еще одному, тяжелораненому, удалось выжить. Ценных вещей из дома не забирал, поэтому следователи так и не смогли установить толком мотивы преступлений. Видимо, причин для убийств ему и не надо было. Маньяка государственной важности задержали на вокзале в Казани. Его лично допрашивал знаменитый прокурор Роман Руденко (обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе) и даже доставили на беседу к главе государства Никите Хрущеву. Расстреляли Ионесяна в январе 1964 года.
Тонька-пулеметчица, нацистский палач (2-й сезон)
Фото: архив УФСБ по брянской области/Widmedia Commans, фото: Первый канал
Во втором сезоне («Палач») Черкасов начал расследование с погружением в прошлое, ведь дело касалось деяний обезумевшей нацистки Тоньки-пулеметчицы, которая сводила счеты с советскими людьми. Антонина Макарова (Виктория Толстоганова, в сериале ее персонаж носит фамилию Малышкина) в коллаборационистском Локотском округе расстреляла из пулемета порядка полутора тысяч человек - советских мирных жителей и партизан.
Угрызения совести Макарову, как она признавалась потом, не мучили. После освобождения Локтя чудом не попала под выдачу красноармейцам и отправилась в концлагерь в Кенигсберг, где после прихода наших прикинулась медсестрой, предоставив поддельные документы. Только в середине 70-х, спустя 30 лет после расстрелов, КГБ вышел на след Макаровой. После ареста, опознания жителями Локотского округа и приговора нацистского палача казнили в 1979 году.
Братья Калачян, виртуозные грабители (3-й сезон)
Фото: You Tube
Одно из самых креативных и прекрасно передающих национальный колорит и характер преступлений было изучено в сезоне «Паук»: это творческое ограбление Госбанка Армянской ССР в Ереване в 1977 году, когда братья Николай и Феликс Калачян (в сериале - братья Чиковани в исполнении Марка Богатырева и Александра Самохина) обнесли советскую казну на беспрецедентные 1,5 млн руб., это $2 млн по тогдашнему курсу. Феномен был не только в сумме, но и в способе - чистый аттракцион!
Фото: Первый Канал
Здание Госбанка возводили заключенные из сравнительно непрочного материала - вулканического туфа. Схемы помещений, план этажей и сигнализаций братьям передал Завен Багдасарян, сотрудник Госбанка и сообщник воров. План вроде бы сложился. КМС по спортивной гимнастике Феликс попытался проникнуть в здание Госбанка через жилой дом, примыкавший к казне: сверлил стену всю ночь, а потом вернулся на следующий день. Увидел оставленное завхозом открытое окно и, поскольку надо было действовать (брат к тому моменту попал в ДТП, загремел в больницу и руководил операцией оттуда), включил режим Тома Круза - натурально запрыгнул с крыши в окно, рискуя жизнью.
Затем по схеме прошел в хранилище денег, оторвал ломом несколько паркетин и коловоротом аккуратно просверлил дыру в полу, собирая осколки в заранее раскрытый зонтик. Дыру, подчеркнем, диаметром 34 см. Как человек мог поместиться туда? А вынести два мешка денег на сумму, эквивалентную 100 млн руб. сейчас? 32 кг банкнот! Феликс смог (правда, на следственном эксперименте в этой же дыре застрял - адреналин творит чудеса). И это притом что на первом этаже здания находилось отделение милиции!
Конечно, братьев сгубила тяга к роскоши и блеску - ну не смогли они скрыть такую крупную сумму денег и не тратить их. Темперамент не тот. После непродолжительной шикарной жизни в 1978 году братьев Калачян поймали и приговорили к расстрелу (дело было на контроле у Леонида Брежнева). Верховный суд СССР удовлетворил ходатайство о помиловании, но документ пришел в Ереван почти на сутки позже того, как приговор привели в исполнение.
Адольф Толкачев, предатель Родины (5-й сезон)
Фото: Widmedia Commans, фото: Первый Канал
В пятой части детектива - операция «Сатана» - в дело вмешивается политика. И даже геополитика. Точнее, ядерная программа. Черкасов занимается расследованием утечки секретной информации о советской межконтинентальной баллистической ракете «Сатана» (так в НАТО прозвали нашу Р-36М) в 1975 году. На тот момент майора за скверный характер уже увольняют из органов, но привлекают к особому расследованию спецслужб за острый аналитический ум и опыт.
В основу сценария легла биография Адольфа Толкачева (в сериале Сергей Медников в исполнении Владимира Ильина) - советского инженера, работавшего в КБ радиолокации «Фазотрон» одним из главных конструкторов. Начиная с 1979 года он сотрудничал с ЦРУ и передавал им данные «неисчислимой ценности» про схемы советских ракет, комплексов, истребителей и так далее. На протяжении 6 лет передал 54 секретные разработки, снимая их на фотоаппарат дома после выноса из лаборатории. В 1985 году Адольфа арестовали, а через год расстреляли.