Знаменитые советские преступники, ставшие прототипами героев популярной сериальной эпопеи «Мосгаз»

По названию этого сезона именовали и всю серию детективов про Черкасова. Это была история про одного из первых официально классифицированных в СССР серийных маньяков - Владимира Ионесяна по прозвищу Мосгаз (Максим Матвеев). Так душегуб представлялся, когда звонил в квартиры людей и убивал их с 1963 по 1964 год. Камер на подъездах не было, поэтому сыщикам (как и Черкасову в сериале) пришлось попотеть, прежде чем выйти на след маньяка. Он зверски казнил жертв в стиле Родиона Раскольникова то топором, то ножом, а для близких придумал легенду, что служит майором КГБ под прикрытием и поэтому скрытно ведет себя, и к 26 годам жизни угробил пятерых человек.

Еще одному, тяжелораненому, удалось выжить. Ценных вещей из дома не забирал, поэтому следователи так и не смогли установить толком мотивы преступлений. Видимо, причин для убийств ему и не надо было. Маньяка государственной важности задержали на вокзале в Казани. Его лично допрашивал знаменитый прокурор Роман Руденко (обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе) и даже доставили на беседу к главе государства Никите Хрущеву. Расстреляли Ионесяна в январе 1964 года.

Тонька-пулеметчица, нацистский палач (2-й сезон)