Знаменитые советские преступники, ставшие прототипами героев популярной сериальной эпопеи «Мосгаз»

Сыщик и его помощники (слева направо): Алексей Бардуков, Марина Александрова, Андрей Смоляков, Андрей Мерзликин, Александр Голубев. Фото: Первый канал

В 2012 году - 11 лет назад! - на Первом канале вышел сериал «Мосгаз», который положил начало циклу детективов про следователя МУРа Ивана Петровича Черкасова (Андрей Смоляков).

Каждый сезон был посвящен резонансному, поражающему жестокостью или криминальным креативом преступлению. 13 ноября в эфир вышел финальный, девятый сезон - «Последнее дело Черкасова». И потому «Телепрограмма» вспоминает самые громкие уголовные дела, которые легли в основу сценария. Вдруг у вас возникнет желание пересмотреть этот детектив?

Мосгаз, серийный маньяк (1-й сезон)

Фото: Widmedia Commans, фото: Первый канал

По названию этого сезона именовали и всю серию детективов про Черкасова. Это была история про одного из первых официально классифицированных в СССР серийных маньяков - Владимира Ионесяна по прозвищу Мосгаз (Максим Матвеев). Так душегуб представлялся, когда звонил в квартиры людей и убивал их с 1963 по 1964 год. Камер на подъездах не было, поэтому сыщикам (как и Черкасову в сериале) пришлось попотеть, прежде чем выйти на след маньяка. Он зверски казнил жертв в стиле Родиона Раскольникова то топором, то ножом, а для близких придумал легенду, что служит майором КГБ под прикрытием и поэтому скрытно ведет себя, и к 26 годам жизни угробил пятерых человек.

Еще одному, тяжелораненому, удалось выжить. Ценных вещей из дома не забирал, поэтому следователи так и не смогли установить толком мотивы преступлений. Видимо, причин для убийств ему и не надо было. Маньяка государственной важности задержали на вокзале в Казани. Его лично допрашивал знаменитый прокурор Роман Руденко (обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе) и даже доставили на беседу к главе государства Никите Хрущеву. Расстреляли Ионесяна в январе 1964 года.

Тонька-пулеметчица, нацистский палач (2-й сезон)

Фото: архив УФСБ по брянской области/Widmedia Commans, фото: Первый канал

Во втором сезоне («Палач») Черкасов начал расследование с погружением в прошлое, ведь дело касалось деяний обезумевшей нацистки Тоньки-пулеметчицы, которая сводила счеты с советскими людьми. Антонина Макарова (Виктория Толстоганова, в сериале ее персонаж носит фамилию Малышкина) в коллаборационистском Локотском округе расстреляла из пулемета порядка полутора тысяч человек - советских мирных жителей и партизан.

Угрызения совести Макарову, как она признавалась потом, не мучили. После освобождения Локтя чудом не попала под выдачу красноармейцам и отправилась в концлагерь в Кенигсберг, где после прихода наших прикинулась медсестрой, предоставив поддельные документы. Только в середине 70-х, спустя 30 лет после расстрелов, КГБ вышел на след Макаровой. После ареста, опознания жителями Локотского округа и приговора нацистского палача казнили в 1979 году.

Братья Калачян, виртуозные грабители (3-й сезон)

Фото: You Tube

Одно из самых креативных и прекрасно передающих национальный колорит и характер преступлений было изучено в сезоне «Паук»: это творческое ограбление Госбанка Армянской ССР в Ереване в 1977 году, когда братья Николай и Феликс Калачян (в сериале - братья Чиковани в исполнении Марка Богатырева и Александра Самохина) обнесли советскую казну на беспрецедентные 1,5 млн руб., это $2 млн по тогдашнему курсу. Феномен был не только в сумме, но и в способе - чистый аттракцион!

 

 

Фото: Первый Канал

Здание Госбанка возводили заключенные из сравнительно непрочного материала - вулканического туфа. Схемы помещений, план этажей и сигнализаций братьям передал Завен Багдасарян, сотрудник Госбанка и сообщник воров. План вроде бы сложился. КМС по спортивной гимнастике Феликс попытался проникнуть в здание Госбанка через жилой дом, примыкавший к казне: сверлил стену всю ночь, а потом вернулся на следующий день. Увидел оставленное завхозом открытое окно и, поскольку надо было действовать (брат к тому моменту попал в ДТП, загремел в больницу и руководил операцией оттуда), включил режим Тома Круза - натурально запрыгнул с крыши в окно, рискуя жизнью.

Затем по схеме прошел в хранилище денег, оторвал ломом несколько паркетин и коловоротом аккуратно просверлил дыру в полу, собирая осколки в заранее раскрытый зонтик. Дыру, подчеркнем, диаметром 34 см. Как человек мог поместиться туда? А вынести два мешка денег на сумму, эквивалентную 100 млн руб. сейчас? 32 кг банкнот! Феликс смог (правда, на следственном эксперименте в этой же дыре застрял - адреналин творит чудеса). И это притом что на первом этаже здания находилось отделение милиции!

Конечно, братьев сгубила тяга к роскоши и блеску - ну не смогли они скрыть такую крупную сумму денег и не тратить их. Темперамент не тот. После непродолжительной шикарной жизни в 1978 году братьев Калачян поймали и приговорили к расстрелу (дело было на контроле у Леонида Брежнева). Верховный суд СССР удовлетворил ходатайство о помиловании, но документ пришел в Ереван почти на сутки позже того, как приговор привели в исполнение.

Адольф Толкачев, предатель Родины (5-й сезон)

Фото: Widmedia Commans, фото: Первый Канал

В пятой части детектива - операция «Сатана» - в дело вмешивается политика. И даже геополитика. Точнее, ядерная программа. Черкасов занимается расследованием утечки секретной информации о советской межконтинентальной баллистической ракете «Сатана» (так в НАТО прозвали нашу Р-36М) в 1975 году. На тот момент майора за скверный характер уже увольняют из органов, но привлекают к особому расследованию спецслужб за острый аналитический ум и опыт.

В основу сценария легла биография Адольфа Толкачева (в сериале Сергей Медников в исполнении Владимира Ильина) - советского инженера, работавшего в КБ радиолокации «Фазотрон» одним из главных конструкторов. Начиная с 1979 года он сотрудничал с ЦРУ и передавал им данные «неисчислимой ценности» про схемы советских ракет, комплексов, истребителей и так далее. На протяжении 6 лет передал 54 секретные разработки, снимая их на фотоаппарат дома после выноса из лаборатории. В 1985 году Адольфа арестовали, а через год расстреляли.

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