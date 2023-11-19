Светлана Иванова - в Аргентине, Юрий Стоянов - в массажном салоне: какие сериалы снимают прямо сейчас

Чтобы собрать хороший урожай в предстоящем 2024-м, каналы и платформы продолжают ковать железо бок о бок с популярными актерами. В обзоре «Телепрограммы» лишь несколько многосерийных лент, работа над которыми продолжается, пока вы читаете этот текст.

«Самозанятые»

Комедия.

Переживающий творческий ренессанс после успеха в сериале «Вампиры средней полосы» Юрий Стоянов порхает с одной съемочной площадки на другую. В следующем году должны выйти аж 8 (!) проектов с его участием. Среди них и сериал «Самозанятые», где Юрий Николаевич вместе с Ириной Розановой и Яном Цапником разыграет комедию про уволенного инженера детских игровых автоматов Лужина (Стоянов). В поисках денег и хоть какой-то должности Лужин с супругой (Розанова) тестируют на себе самые неожиданные профессии: открывают кулинарную фирму, массажный салон, сдают комнату внаем, выгуливают чужих собак и даже лазают по помойкам.

Сериал выйдет на канале «Россия 1».

«Многодетство»

Комедия.