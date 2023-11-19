Светлана Иванова - в Аргентине, Юрий Стоянов - в массажном салоне: какие сериалы снимают прямо сейчас

Чтобы собрать хороший урожай в предстоящем 2024-м, каналы и платформы продолжают ковать железо бок о бок с популярными актерами. В обзоре «Телепрограммы» лишь несколько многосерийных лент, работа над которыми продолжается, пока вы читаете этот текст.
«Самозанятые»
Комедия.
Переживающий творческий ренессанс после успеха в сериале «Вампиры средней полосы» Юрий Стоянов порхает с одной съемочной площадки на другую. В следующем году должны выйти аж 8 (!) проектов с его участием. Среди них и сериал «Самозанятые», где Юрий Николаевич вместе с Ириной Розановой и Яном Цапником разыграет комедию про уволенного инженера детских игровых автоматов Лужина (Стоянов). В поисках денег и хоть какой-то должности Лужин с супругой (Розанова) тестируют на себе самые неожиданные профессии: открывают кулинарную фирму, массажный салон, сдают комнату внаем, выгуливают чужих собак и даже лазают по помойкам.
Сериал выйдет на канале «Россия 1».
«Многодетство»
Комедия.
Семья Герасимовых ищет покоя в русской деревне. Но все не так просто... Фото: кадр из фильма
Сериал покажет, как несложно догадаться, большую семью Герасимовых, отец которой - архитектор Павел (Павел Савинков - Толя Полено из «Счастливы вместе») с супругой (Полина Лазарева) задумали построить «Ковчег» - семейный ЖК для тех, кто не морщится от крика малышей по ночам. Но хищные девелоперы, взявшие наивного Павла в оборот, ставят его перед бесчеловечным выбором - или обманывать дольщиков, или вступать в конфликт с воротилами-застройщиками.
Герасимовы плюют на бесчеловечных бизнесменов и отправляются в деревню Завражье, где давным-давно жили предки Павла. Там он и решает возвести собственный ковчег. Только как к шумной семье из семи человек отнесутся соседи? Участкового полицейского в этом проекте исполнила Нелли Уварова - звезда сериала «Не родись красивой».
Сериал снимают в селе Бабье Спировского района Тверской области, а на платформе START он должен выйти в 2024 году.
«По законам военного времени»
Военный ретробоевик.
Прокурор Елагина (Екатерина Климова) оказывается в Литве 1944-го. Фото: кадр из фильма
Несмотря на сложности со здоровьем, которые испытывает народный любимец, актер Александр Панкратов-Черный, работа над сериалом «По законам военного времени», где он который год играет одну из главных ролей (офицера МГБ Федоренко), продолжается. Чтобы никто не запутался, поясним, что седьмой сезон проекта станет приквелом к четвертому. То есть Федоренко вместе с военным юристом Рокотовым (Евгений Воловенко) и военным прокурором Елагиной (Екатерина Климова) перенесутся в прошлое. Конкретно - в осеннюю Литву 1944 года.
- Мне очень нравится формат этого сезона: каждая серия - отдельная история, - говорит режиссер Дмитрий Петрунь. - Мне кажется, в этот раз удалось сделать глубже и эмоциональнее второстепенных персонажей. В новом сезоне нас ждут прекрасные локации, которые очень точно передадут атмосферу военной Литвы. Очень повезло с погодой, поэтому картинка будет яркой и сочной.
Премьера проекта планируется в 2024 году на Первом канале.
«Эль Русо»
Детективная мелодрама.
Пожалуй, это первый сериал про русских староверов в Аргентине. Фото: «ИРИ»
Съемки сериала «Эль Русо» стартовали в... Аргентине, куда прилетели Светлана Иванова, Борис Каморзин и другие известные артисты, чтобы разыграть историю староверов на отшибе материка.
- В основе нашей истории - жизнь русского человека за пределами Родины, - поясняет режиссер Сергей Мокрицкий. - Куда бы ни забросила его судьба, он всегда сохраняет свой культурный код.
По сюжету на тихом полуострове в стороне от Буэнос-Айреса живет уже не первое поколение русских староверов, сохраняя свой язык, веру и уклад. Она - староверка, живущая по правилам общины. Он - полицейский, эмигрант из России, не знающий пощады к преступникам. Она живет в деревне, изоляции от внешнего мира. Он - свой в агрессивном мегаполисе. Им не было суждено встретиться, но их пути пересеклись.
Сериал выйдет в 2024 году, а где, пока не сообщается.
«Куколка»
Ретродетектив.
Елена Валюшкина (слева) и Анастасия Уколова играют мать и дочь. Фото: Фото: кадр из фильма
Елена Валюшкина прекрасна везде: и в комедиях Жоры Крыжовникова, и в драмах, и в исторических декорациях. Новый проект заслуженной артистки - «Куколка», это детектив про события начала XX века.
Выпускница Института благородных девиц Саша Мещерская (Анастасия Уколова) возвращается в небольшой провинциальный городок. Ее влиятельный дядя - владелец оружейного завода Николай Шумилов (Роман Мадянов). Родители - князь Иван Сергеевич Мещерский (Владимир Симонов) и Мария Ильинична (Елена Валюшкина). Все родственники Саши мечтают о скорейшем замужестве дочери, а сама она мечтает стать архитектором. Желая угодить родителям, Саша сводит новые знакомства и моментально погружается в водоворот интриг. Не обходится и без политики.
В 2024 году проект выйдет на платформе «Кинопоиск», а затем на канале «Россия 1».