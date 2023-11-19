Сколько зарабатывают люди, которые придумали «Вампиров средней полосы», «Реальных пацанов», «Чебурашку» и другие популярные проекты

Только успевай придумывать новые истории! Вот почему хорошие сценаристы на весь золота. Наверняка все, кто создавал флагманские фильмы и сериалы, сказочно разбогатели. Или нет?

Сериалы: 150 тыс. - 2 млн руб. за эпизод

- Когда ты после журналистики приходишь в сценарный мир и тебе говорят: ты сейчас получишь 600 тыс. руб., у тебя все плывет перед глазами, - вспоминала сценаристка Елена Ванина («Оптимисты», «Последний министр», «Квест»). - Но потом понимаешь, что все это делится на 12 месяцев, и уже как-то не так звучит. Сценаристы получают больше журналистов в разы. Но просто журналисты зарабатывают очень мало.

Цифры по заработку пишущей братии в прошлом году обнародовал продюсер Валерий Федорович («Полет», «Перевал Дятлова», «Полярный»). В этом году данными «средней зарплаты по больнице» поделилось агентство StarDust, специализирующееся на рекрутинге сценаристов, режиссеров и проч. (выпускали «Триггер», «Девушки с Макаровым», «Последний министр» и другие популярные сериалы).

Теперь цифры можно сравнить. Так, если в прошлом году сценаристы непраймовых сериалов (к примеру, «Агент национальной безопасности. Возвращение») получали за часовую серию 250 - 350 тыс. руб., то теперь могут рассчитывать на гонорар в 200 - 300 тыс. руб.

Если речь идет о праймовых проектах федерального канала («Екатерина. Фавориты», «Реальные пацаны», «Невский» и др.), - автор может заработать 350 - 500 тыс. руб. за получасовую серию и 500 - 900 тыс. за часовую (в проекте должно быть от 12 до 20 серий).

Сценарист премиального сериала для онлайн-кинотеатра («Почка», «Против всех», «Трепачи», «Вампиры средней полосы», «Хрустальный») зарабатывает около 350 - 600 тыс. руб. за 30 минут хронометража и от 500 тыс. до 1,5 млн руб. за часовой эпизод.

- У всех разная ставка, но в среднем за серию в 50 минут сейчас я могу спокойно брать 1 млн руб., - поясняла еще два года назад Анна Козлова, писательница и сценаристка сериалов «Краткий курс счастливой жизни», «Садовое кольцо», Медиатор». - Часть дохода уходит на оплату налогов. Серия любого сериала пишется две недели, максимум три. Если учесть переписки, доработки сценария и долгие обсуждения, то выходит максимум два месяца.

Разумеется, есть разница, работает опытный мастер или новичок. Начинающим авторам, работу которых зачастую приходится доводить до должного качества, предложат от 150 тыс. за получасовую серию и от 300 тыс. за час. Топ-сценаристы (Елена Ванина, Олег Маловичко, Наталья Мещанинова, Андрей Золотарев) могут начать «торг» с 2 млн руб. за сюжет 60-минутного эпизода. Это притом что в прошлом году, по версии продюсера Федоровича, лучшие сценаристы получали в два раза меньше.

Полный метр: 1,5 - 15 млн руб. за фильм