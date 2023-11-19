Сколько зарабатывают люди, которые придумали «Вампиров средней полосы», «Реальных пацанов», «Чебурашку» и другие популярные проекты

Только успевай придумывать новые истории! Вот почему хорошие сценаристы на весь золота. Наверняка все, кто создавал флагманские фильмы и сериалы, сказочно разбогатели. Или нет?
Сериалы: 150 тыс. - 2 млн руб. за эпизод
- Когда ты после журналистики приходишь в сценарный мир и тебе говорят: ты сейчас получишь 600 тыс. руб., у тебя все плывет перед глазами, - вспоминала сценаристка Елена Ванина («Оптимисты», «Последний министр», «Квест»). - Но потом понимаешь, что все это делится на 12 месяцев, и уже как-то не так звучит. Сценаристы получают больше журналистов в разы. Но просто журналисты зарабатывают очень мало.
Цифры по заработку пишущей братии в прошлом году обнародовал продюсер Валерий Федорович («Полет», «Перевал Дятлова», «Полярный»). В этом году данными «средней зарплаты по больнице» поделилось агентство StarDust, специализирующееся на рекрутинге сценаристов, режиссеров и проч. (выпускали «Триггер», «Девушки с Макаровым», «Последний министр» и другие популярные сериалы).
Теперь цифры можно сравнить. Так, если в прошлом году сценаристы непраймовых сериалов (к примеру, «Агент национальной безопасности. Возвращение») получали за часовую серию 250 - 350 тыс. руб., то теперь могут рассчитывать на гонорар в 200 - 300 тыс. руб.
Если речь идет о праймовых проектах федерального канала («Екатерина. Фавориты», «Реальные пацаны», «Невский» и др.), - автор может заработать 350 - 500 тыс. руб. за получасовую серию и 500 - 900 тыс. за часовую (в проекте должно быть от 12 до 20 серий).
Сценарист премиального сериала для онлайн-кинотеатра («Почка», «Против всех», «Трепачи», «Вампиры средней полосы», «Хрустальный») зарабатывает около 350 - 600 тыс. руб. за 30 минут хронометража и от 500 тыс. до 1,5 млн руб. за часовой эпизод.
- У всех разная ставка, но в среднем за серию в 50 минут сейчас я могу спокойно брать 1 млн руб., - поясняла еще два года назад Анна Козлова, писательница и сценаристка сериалов «Краткий курс счастливой жизни», «Садовое кольцо», Медиатор». - Часть дохода уходит на оплату налогов. Серия любого сериала пишется две недели, максимум три. Если учесть переписки, доработки сценария и долгие обсуждения, то выходит максимум два месяца.
Разумеется, есть разница, работает опытный мастер или новичок. Начинающим авторам, работу которых зачастую приходится доводить до должного качества, предложат от 150 тыс. за получасовую серию и от 300 тыс. за час. Топ-сценаристы (Елена Ванина, Олег Маловичко, Наталья Мещанинова, Андрей Золотарев) могут начать «торг» с 2 млн руб. за сюжет 60-минутного эпизода. Это притом что в прошлом году, по версии продюсера Федоровича, лучшие сценаристы получали в два раза меньше.
Полный метр: 1,5 - 15 млн руб. за фильм
«Легенду № 17» написал Николай Куликов. Его ставка - от 6 млн за проект.
По традиции куда выше ценится и оплачивается полный метр. Авторы больших фильмов («Чебурашка», «Хитровка», «Кентавр» и др.) могут заработать от 3,5 до 7 млн руб. за проект. Новички при этом могут рассчитывать на 1,5 - 2,5 млн руб., а вот суперзвезды сценарного цеха и до 15 млн руб. за фильм могут получить.
- Прелесть создания сценария для кино в том, что после завершения работы мы можем уехать куда-нибудь хоть на три месяца, - констатирует сценарист фильмов «Горько!», «Легенда № 17», «Движение вверх» и «Экипаж» Николай Куликов. Он берет более 6 млн руб. за проект. - А на телике ты должен постоянно писать. И денег, насколько я знаю, там меньше.
Фото: кадр из фильма
Что касается анимации, то в ней расценки сильно ниже: за 1 серию мультфильма (5 - 7 минут) сценаристам платят 35 - 50 тыс. руб., за чуть более продолжительный эпизод (15 - 25 минут) - около 100 тыс. руб.
Не завидуйте. Лучше пожалейте!
Обозначенные тарифы - вовсе не то, на что стоит рассчитывать, если хочется зарабатывать сценариями. К такому уровню заработка авторы идут годами. Главными качествами сценариста в России являются не столько креативность и умение придумывать и выписывать истории, сколько стрессоустойчивость, терпение и коммуникабельность: в текст вносится бесконечное количество правок на всех этапах производства - от разработки плана и синопсиса до съемочного процесса. Более того, сценарист по законодательству отчуждает все права на то, что создает (в США «Оскар» вручают в том числе и сценаристам). Если сериал или фильм перепродают, автор ничего не получает. Продюсеры могут обогатиться за счет выстрелившего проекта, а сценарист - нет. В профессии стали цениться те, кто конвейерным способом выдает нужное число страниц к обозначенному сроку.
- В сценаристику пошли люди с холодным носом и оловянными глазами - такие обитатели офиса, - сетовал драматург Юрий Коротков («9 рота», «Стиляги», «Страна глухих»). - Они прочитали: чтобы стать сценаристами, достаточно выучить схему, зазубрить, что такое «центральный поворотный пункт второго акта», совершенно забывая о том, что нужно иметь хоть какое-то подобие таланта.
Сроки выхода проекта могут растянуться на несколько лет. А значит, и выплаты тоже. Сценарист может получить один платеж в год. Или два. Словом, предстоит приложить очень и очень много усилий, чтобы выйти из шеренги рядовых авторов, зарплата которых не превышает довольно средние показатели.
Сочинившая «Оптимистов» Елена Ванина смеется нервным смехом: замучилась переделывать! Фото: Екатерина Чеснокова/РИА, новости
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Фото: кадр из фильма
Вот у меня четвертый драфт (черновик, рабочая версия. - Ред.). Я вечером сижу и не понимаю, хороший это диалог или нет, у меня [в голове] уже выключено все...