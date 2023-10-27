Что на самом деле сказала Махидевран, узнав о смерти Хюррем — подслушала служанка

Махидевран султан долгое время жила впроголодь, так как султан Сулейман лишил ее всяческих выплат. По одной из версий, падишах разгневался, узнав, что черкешенка поддержала мятеж лже-Мустафы, который заявил о своем намерении поднять бунт и занять Османский престол. Султан Сулейман счел это предательством, оставив бывшую фаворитку без содержания. В то время Махидевран султан уже похоронила своего единственного сына — шехзаде Мустафу. Она отдалилась от Стамбула и вела затворнический образ жизни. Выплаты престарелой султанше приказал возобновить лишь сын Хюррем султан (ее сыграла Мерьем Узерли) — шехзаде Селим, когда после смерти султана Сулеймана взошел на Османским престол.
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Нур Феттахоглу в образе Махидевран султан с Мерьем Узерли. Фото: кадр из сериала Великолепный век»
Кстати, Махидевран султан прожила дольше всех. Ей довелось увидеть, как сменилась эпоха после смерти султана Сулеймана, когда править стал шехзаде Селим. Она пережила и падишаха, и Хюррем султан, и многих детей султана Сулеймана.
Смерть Хюррем султан не прошла мимо черкешенки. Одна из служанок передала слова Махидевран султан, которой рассказали о том, что ее главная соперница отошла в мир иной.
«Правя этим миром, она смеялась мне в лицо. Когда наступит расплата в другом мире, смеяться буду я», — эти слова услышала калфа, прислуживающая Махидевран султан.
Эту историю, которая дошла и до историков, она поведала своей семье, сохранив воспоминания о Махидевран султан.