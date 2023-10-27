Что на самом деле сказала Махидевран, узнав о смерти Хюррем — подслушала служанка

Махидевран султан долгое время жила впроголодь, так как султан Сулейман лишил ее всяческих выплат. По одной из версий, падишах разгневался, узнав, что черкешенка поддержала мятеж лже-Мустафы, который заявил о своем намерении поднять бунт и занять Османский престол. Султан Сулейман счел это предательством, оставив бывшую фаворитку без содержания. В то время Махидевран султан уже похоронила своего единственного сына — шехзаде Мустафу. Она отдалилась от Стамбула и вела затворнический образ жизни. Выплаты престарелой султанше приказал возобновить лишь сын Хюррем султан (ее сыграла Мерьем Узерли) — шехзаде Селим, когда после смерти султана Сулеймана взошел на Османским престол.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».