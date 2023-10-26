«Взбесила Хюррем из-за ночи с султаном»: как сейчас выглядит 40-летняя Саадет Аксой — Садыка хатун

Саадет Аксой — 40 лет! Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» не так давно стала мамой, она замужем и счастлива в отношениях. В ее микроблоге множество фото с возлюбленным и ребенком. При этом звезда турецких сериалов без стеснения щеголяет в мини-бикини, показывая эффектную фигуру после родов.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Саадет Аксой стала популярна после съемок в сериале «Великолепный век». Она сыграла Садыку хатун, шпионку венгерского короля. Девушку подослали во дворец для того, чтобы она избавилась от султана Сулеймана, однако, выполнить свою миссию Садыка так и не смогла, ее разоблачили. При этом она стала чуть ли не фавориткой падишаха, попав к нему на хальвет. Примечательно, что Хюррем султан (ее сыграла Мерьем Узерли) буквально сгорала от ревности, поняв, что Садыка хатун приглянулась повелителю.