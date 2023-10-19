«Взяла все лучшее у Хюррем»: как сейчас выглядит 39-летняя Пелин Карахан — Михримах султан

Пелин Карахан — 39 лет! В турецком сериале «Великолепный век» актриса сыграла единственную дочь султана Сулеймана и Хюррем султан (Мерьем Узерли) — Михримах султан. Имея безграничную власть, она мечтала выйти замуж по любви, с юности объектом ее грез стал Малкочоглу Бали-бей. Однако Михримах султан ждал политический брак с Рустемом пашой, верным сторонником Хюррем султан.

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При этом многие историки уверены, что на самом деле Михримах султан питала теплые чувства к своему супругу и жила с ним в мире. После смерти мужа, дочь султана Сулеймана вернулась во дворец, став по сути Валиде. Она занималась гаремом и прочими важными вопросами.