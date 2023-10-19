«Взяла все лучшее у Хюррем»: как сейчас выглядит 39-летняя Пелин Карахан — Михримах султан

Пелин Карахан — 39 лет! В турецком сериале «Великолепный век» актриса сыграла единственную дочь султана Сулеймана и Хюррем султан (Мерьем Узерли) — Михримах султан. Имея безграничную власть, она мечтала выйти замуж по любви, с юности объектом ее грез стал Малкочоглу Бали-бей. Однако Михримах султан ждал политический брак с Рустемом пашой, верным сторонником Хюррем султан.
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При этом многие историки уверены, что на самом деле Михримах султан питала теплые чувства к своему супругу и жила с ним в мире. После смерти мужа, дочь султана Сулеймана вернулась во дворец, став по сути Валиде. Она занималась гаремом и прочими важными вопросами.
Пелин Карахан в образе Михримах султан с Халитом Эргенчем. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Пелин Карахан стала выглядеть как голливудская дива. Фото: личный архив
Пелин Карахан стала блондинкой. Фото: личный архив
В обычной жизни Пелин Карахан замужем и растит двоих детей. От бизнесмена Бедри Гюнтая она родила сыновей Али Демира и Джана Эюпа. В одном из своих интервью актриса призналась, что будущий муж уже на первом свидании заявил ей, что она выйдет за него замуж, на что сама Пелин только посмеялась. Она и представить не могла, что влюбится в молодого человека, который разглядел в ней свою судьбу с первого взгляда.
«Еще красивей стала!», «Все лучшее взяла у Хюррем», «Блондинкой ей лучше», «Михримах должна была быть рыженькой в матушку! Вот тогда бы Малкочоглу сразу на ней женился, уж точно бы не упустил», «Любимая султанша!» - пишут фолловеры.