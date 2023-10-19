Колян становится барином, а Лера - сельским учителем: что нас ждет в последнем сезоне «Реальных пацанов»

Однако «Реальные пацаны» снимаются не в музее, а в школе на территории поселка. Она тут тоже историческая – основана еще Крупской и Лениным. Пару лет назад образовательное заведение закрыли на капитальный ремонт, но работы так и не начались.

Местные жители по этому поводу давно скандалят, зато киношники тихонько радуются – в кадре здание легко выдать за сельскую школу в Пермском крае. По сюжету, тут временно работает жена Коляна Лера.