Колян становится барином, а Лера - сельским учителем: что нас ждет в последнем сезоне «Реальных пацанов»

Тринадцатилетняя история
В это сложно поверить, но Николай Наумов впервые надел спортивную куртку «реального пацана» в 2010 году. Тринадцать лет спустя Коля ходит по площадке в другой одежде, но это все тот же Колян – простой парень из Перми, который постоянно попадает в неприятности. Мы на съемках десятого сезона, официально названного прощальным – создатели завершают историю.
Съемочный процесс сериала «Реальные пацаны». Фото: ТНТ
«Мы внутри долго обсуждали, спорили, но приняли взвешенное решение. Этот сезон станет прощальным, мы поставим точку», – говорит актер Николай Наумов.
Актеры во время съемки сериала «Реальные пацаны». Фото: ТНТ
Ленинские горки
Судьба закинула кинематографистов и журналистов в Ленинские горки. Не секрет, что это место очень любят режиссеры и художники-постановщики – в непосредственной близости от МКАД сложно найти настолько же хорошо сохранившуюся старинную усадьбу.
Актеры во время съемок последнего сезона «Реальные пацаны». Фото: ТНТ
Однако «Реальные пацаны» снимаются не в музее, а в школе на территории поселка. Она тут тоже историческая – основана еще Крупской и Лениным. Пару лет назад образовательное заведение закрыли на капитальный ремонт, но работы так и не начались.
Местные жители по этому поводу давно скандалят, зато киношники тихонько радуются – в кадре здание легко выдать за сельскую школу в Пермском крае. По сюжету, тут временно работает жена Коляна Лера.
Актриса Зоя Бербер на съемках. Фото: ТНТ
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Лера в роли сельского учителя
За все годы сериала Лера в чем только себя не пробовала: открывала свадебный салон, работала журналистом, занималась изучением коми-пермяцкой культуры.
Зоя Бербер в роли школьного учителя. Фото: ТНТ
Зоя Бербер ждет дубля и, тем временем, объясняет, как ее героиня оказалась со стопкой учебников и указкой.
Девушка из состоятельной семьи всегда учила языки, а теперь ее позвали заменить преподавателя английского: «Это одна из сюжетных линий. Не сказать, что Лера становится именно учительницей, но она себя пробует и в этом тоже».
Зоя Бербер и Николай Наумов на съемке очередной серии «Реальных пацанов». Фото: ТНТ
Наследство Коляна
За все время на долю пацанов и их боевых подруг выпало немало приключений. В прощальном сезоне ждет очередное: Колян получает наследство – домик в деревне Наумовка. Собственно, из-за этого семейство и перебирается в сельскую местность.
Очевидно, что семья и друзья также присоединятся к Наумову. Правда, Пермский край в кинореалиях заменяет Московская область, а «новая собственность» Коляна Наумова находится не на берегу Камы и даже не в Ленинских горках, а в Ступино.
Актеры Николай Наумов и Зоя Бербер. Фото: ТНТ
По словам актера, на новом месте его герой сначала будет в восторге, но потом столкнется с суровой реальностью:
«У нашего персонажа, как это бывает с любым человеком в современном мире, сразу срывает голову. Появляется юмор: человек, у которого не было ничего – и вдруг он ходит как барин. Вот, у меня земля, амбары, люди! А через час он сидит и понимает, что всё разрушено, ничего нет, никому ничего не надо, хозяина нет. Точнее хозяин – это теперь он, только как с этим богатством жить – неизвестно».
Съемочный процесс сериала «Реальные пацаны». Фото: ТНТ
Секрет успеха сериала
Антон Зайцев – сооснователь Good Story Media, сценарист, генеральный продюсер и автор идеи «Реальных пацанов». На протяжении этих тринадцати лет практически во всех интервью ему задавали один и тот же вопрос – о секрете успеха сериала. Он всегда указывал на близость проекта к обычному человеку. Но, конечно, это не единственный важный ингредиент в рецепте. Члены съемочной группы предлагают свои «добавки». Вот, например, от Зои Бербер:
«Мне кажется, что успех сериала не только в узнаваемости, а в искренности и правильной подаче. В легком разговоре мы ведем диалог со зрителем. У нас нет четвертой стены, поскольку существует живая камера, за которой зритель вместе с нами оказывается в истории. Кроме того, через юмор мы гораздо легче понимаем какую-то проблему. Мы ее озвучиваем, нам легко об этом говорить. Соответственно, и зрителю легко это слушать. Искренность и юмор – это успех сериала».
Команда сериала «Реальные пацаны». Фото: ТНТ
Николай Наумов подчеркивает.
«Каждая серия чему-то учит. У нас по драматургии всегда запланирован какой-то отчет, анализ. Николай, в зависимости от тех проблем, которые были поставлены в начале эпизода, в конце говорит: «Вы знаете, что я сегодня понял…» и простым языком объясняет какие-то очень сложные вещи. Он произносит бытовую мудрость, и она всем понятна.
Это становится еще более ясно после того, как он наделал все эти ошибки, попробовал пути решения, пришел к самому началу и сказал: «Ну блин, ну вот так». Это было смешно, глупо, мило, но все понятно. Из огромного количества сложных вещей рождается легкость. И в этом талант Антона Зайцева – показывать сложные вещи легко».
Кадр со съемки очередной серии прощального сезона сериала «Реальные пацаны». Фото: ТНТ
Ничего не остается, кроме того, как ждать. Сериал стартует в эфире ТНТ уже с 23 октября в 20:00.