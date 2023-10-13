Танец, измена, призрачный муж: стартовали съемки сериала «Танго» с Юлией Снигирь

Онлайн-кинотеатр Kion объявил о начале съемок многосерийной мистической мелодрамы «Танго», которую продюсирует Валерий Тодоровский. Главные роли в проекте сыграют Юлия Снигирь, Денис Шведов, Анастасия Талызина и Риналь Мухаметов.
По сюжету, у успешной бизнес-леди со стальной хваткой внезапно умирает любимый муж. Известие о смерти супруга сопровождается не менее шокирующей новостью о том, что у него была «вторая жизнь». Мужчина изменял жене неожиданно оригинально - тайно занимался танго и встречался со своим тренером по танцу.
Пытаясь разобраться в произошедшем, главная героиня сама отправляется в школу танго, которая сначала кажется ей местом встречи людей с низкой социальной ответственностью. Но в итоге именно этот красочный мир подталкивает ее к переменам и знакомству с самой собой. А также помогает пролить свет на туманные моменты ее жизни с мужем, который стал приходить к ней после своей смерти, отражаясь в зеркалах.
«Моя героиня Нора — женщина строгая, холодная, уверенная в том, что у нее все под контролем. Но оказывается, что вне ее контроля долгие годы был самый близкий ей человек, муж Ваня, с которым Нора вместе с молодых лет», - говорит актриса Юлия Снигирь.
«Это становится серьезным испытанием для героини, и, конечно, у испытания есть последствия в виде перемен. Но мне нравится, что в «Танго» все устроено намного тоньше, и героиня не просто так хватается за перемены и начинает жить новой жизнью. Меняться сложно— и с этими трудностями Норе предстоит иметь дело».
Съемки сериала «Танго». Фото: онлайн-кинотеатр Kion
«Танго» — наша первая совместная работа с режиссером Сергеем Сенцовым, постановщиком сериала «1703», одного из самых необычных проектов среди онлайн-платформ», - добавляет Валерий Тодоровский.
«В проекте мы также уделяем много внимания визуальной составляющей и хореографии героев, однако на первом месте, конечно, сценарий — тонкий и ироничный рассказ о том, как человек в зрелом возрасте может измениться, и смогут ли эти перемены стать началом новой жизни».
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Создатели сериала обещают, что ощутимая часть истории будет рассказана языком танца. «Танго» станет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Kion.