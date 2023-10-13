Танец, измена, призрачный муж: стартовали съемки сериала «Танго» с Юлией Снигирь

Онлайн-кинотеатр Kion объявил о начале съемок многосерийной мистической мелодрамы «Танго», которую продюсирует Валерий Тодоровский. Главные роли в проекте сыграют Юлия Снигирь, Денис Шведов, Анастасия Талызина и Риналь Мухаметов.

По сюжету, у успешной бизнес-леди со стальной хваткой внезапно умирает любимый муж. Известие о смерти супруга сопровождается не менее шокирующей новостью о том, что у него была «вторая жизнь». Мужчина изменял жене неожиданно оригинально - тайно занимался танго и встречался со своим тренером по танцу.

Пытаясь разобраться в произошедшем, главная героиня сама отправляется в школу танго, которая сначала кажется ей местом встречи людей с низкой социальной ответственностью. Но в итоге именно этот красочный мир подталкивает ее к переменам и знакомству с самой собой. А также помогает пролить свет на туманные моменты ее жизни с мужем, который стал приходить к ней после своей смерти, отражаясь в зеркалах.